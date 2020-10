Pau Gasol se da mes y medio para decidir si se retira

El pívot internacional español Pau Gasol se ha marcado un plazo de "mes o mes y medio" para saber si podrá regresar a las canchas o dar por finaliza su carrera profesional, interrumpida hace casi año y medio por una fractura por estrés en el pie izquierdo.

Pau Gasol (Barcelona, 6 de julio de 1980) atienda a EFE por videoconferencia desde su casa de San Francisco, donde disfruta de su reciente paternidad, y explica en qué momento se encuentra de su recuperación.

"Esta pandemia, dentro de todo lo malo que nos ha traído, me está dando un poco más de margen para recuperar ese pie, y la progresión está siendo positiva. En el próximo mes o mes y medio, mi nivel de exigencia en la pista va a ser muy elevado, y ahí descubriré si puedo volver a competir", apunta.

El jugador catalán, que en las próximas semanas incorporará "el contacto" en sus entrenamientos, tiene claro que, "si en noviembre o diciembre" ve "que hay alguna complicación o la cosas no van como tendrían que ir", tendrá que anunciar su retirada.

El objetivo, reconoce Pau, es "poder volver a competir al máximo nivel una temporada más y disputar, en Tokio, otros Juegos Olímpicos", pero es consciente de que acaba de cumplir 40 años y que se ha pasado prácticamente los dos últimos cursos en blanco por sus problemas de salud.

"Sigo trabajando con ilusión en mi recuperación, pero hay que tocar con los pies en el suelo: llevo un año y medio alejado de la competición y ya no soy un chavalín", resume.

En cualquier caso, el mayor de los Gasol dice sentirse "un privilegiado" por la carrera que ha tenido, y que, si finalmente deber retirarse, se irá feliz "por haber podido disfrutar tantos años del deporte al más alto nivel.

"Llega un momento en que las cosas se acaban y las luces se apagan. A todos nos gustaría tener un final de ensueño, pero la mayoría de veces no es así. Por eso tienes que saborear cada partido, cada momento, cada día, viviéndolo como si fuera el último". reflexiona.

"Estoy muy preparado para el siguiente capítulo de mi vida. Pero también estoy trabajando para ver si puede extender un par de páginas más lo que he disfrutado tantos años", añade.



Unido a Kobe Bryant para siempre

En ese nuevo capítulo vital aparece su hija, Elisabet Gianna, nacida el mes pasado fruto de su relación con Catherine McDonnell. La pareja eligió el segundo nombre de la pequeña para honrar la memoria de Gianna, la hija de su amigo y compañero en los Lakers Kobe Bryant. Ambos fallecieron en un accidente de helicóptero en enero pasado.

Precisamente la madrina de Elisabet Gianna es Vanessa, la viuda de Bryant. "Kobe y su familia significan mucho para nosotros. Ellos han pasado por una trágica pérdida, que además ha sido doble, y pensamos que esa era una buena manera de honrar a la familia y tenerla siempre muy cerca", comenta Gasol al respecto.

La paternidad parece que no ha cambiado mucho la vida de Pau: "Lo llevamos muy bien, la niña se porta bien, duerme bien, come bien... Y nos coge en un momento de la vida que estamos mucho más en casa que antes, y lo estamos disfrutando".

Atrás han quedado los constantes viajes, los partidos cada 48 horas, la adrenalina de los 'play-off' de la NBA (ganó dos anillos con los Lakers) y los cambios de ciudad cada vez que una franquicia acababa contratando sus servicios (también ha jugado en los Grizzlies, los Bulls, los Spurs, los Bucks y los Trail Blazers).

Ahora, Gasol centra su vida en su familia, su recuperación y la fundación que dirige junto a su hermano Marc y de la que acaba de presentar el proyecto piloto PRE-SAFALÍN, una iniciativa para prevenir la obesidad y reducir las desigualdades sociales en salud desde la primera infancia que ayudará a más de 160 familias en Cataluña y la Comunidad de Madrid.

"La Gasol Foundation se basa en cuatro pilares: la actividad física, la nutrición, el bienestar emocional y la calidad del descanso. Hemos tenido un crecimiento importante a los dos lados del charco y, poco a poco, esta faceta de mi vida ha ido ganando terreno a otras", detalla mientras sonríe orgulloso.



Su vuelta al Barça, una 'fake-new'

En cambio, se pone algo más serio cuando se le pregunta por las informaciones que le situaban, primero a él este verano, y recientemente a su hermano Marc, de nuevo en la órbita del Barça.

"No sé si han venido de la misma fuente o han creado el mismo ruido con igual veracidad en ambos casos. Pero si al final las cosas no salen del jugador ni del club, solo son rumores, y me sorprende el impacto y el recorrido que han tenido esas noticias sin haber sido contrastadas en ningún momento", responde el 6 veces All-Star, que califica ambas informaciones de "'fake news'" (noticias falsas).

En este sentido, Gasol insistió que ahora mismo, él está "centrado" en su proceso de recuperación, por lo que los aficionados que esperaban el reencuentro entre el pívot de Sant Boi y su amigo Nikola Mirotic, en el Palau Blaugrana, se quedarán con las ganas.

En cualquier caso, Pau se deshizo en elogios hacia el nuevo proyecto del club catalán, que su "hermano pequeño", como le gusta llamar a Mirotic, lidera en la pista y Sarunas Jasikevicius, en el banquillo.

"El Barça ha apostado muy fuerte para tener un equipo campeón, primero con la incorporación de Niko, el fichaje más importante en la historia de la Euroliga, y después con un entrenador como Saras. Pero no solo eso, también apostando por jugadores Álex (Abrines) y americanos muy asentados en la Euroliga como Davies o Higgins. Pero todo tiene su proceso y ser campeón no pasa de la noche al día", sentencia.