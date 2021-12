Jorge Garbajosa, presidente de la Federación española de baloncesto (FEB) destacó "el positivo balance económico" de la institución, el "prestigio internacional" y, en el horizonte, la celebración del Centenario en 2023.

"Lo que me gustaría en 2022 es que la pandemia pasara a los libros de historia y no a los periódicos de cada día, sería la mejor noticia", apuntó Garbajosa, en declaraciones remitidas por la Federación. "Necesitamos y deseamos tener una normalidad como dice Rafa Nadal, como la anterior y no una nueva normalidad, en la que sólo nos preocupábamos de que nuestras competiciones crecieran, que nuestras selecciones de formación siguieran con su continua evolución, que las absolutas consiguieran resultados que nos hiciesen sentir orgullosos a todos", añadió.

El presidente de la FEB avanzó que van a volver a "tener números negros" en el balance económico y que van a seguir con la organización de grandes eventos. "Lo único que no podemos garantizar son los resultados. Pero sí todo lo demás. Creo que eso ha hecho que nos hayamos ganado un voto de confianza", indicó.

"En este 2021 hemos organizado el Eurobasket de Valencia. En el 2022 que empieza ahora vamos a tener el Mundial U17 Masculino en Málaga, Marbella y Alhaurín de la Torre; en 2023 vendrá el Mundial U19 Femenino en la Comunidad de Madrid. La FIBA confía en nosotros, es de agradecer, pero también nos lo hemos ganado a pulso", siguió. "Necesitamos estos grandes eventos, tanto en categorías de formación como en absolutas, para atraer la atención de los medios de comunicación y de nuevos aficionados", aportó.

La celebración del Centenario, en 2023, ya se está planificando

"El Centenario de la FEB, y que se me entienda bien, es una perfecta excusa para hacer valer nuestro deporte. Tiene un pasado extraordinario, un presente maravilloso y un futuro muy esperanzador. Y esos cien años tienen que ser el punto de encuentro de esas tres realidades", observó Garbajosa.

"Estamos trabajando en una serie de grandes eventos de celebración, con un evento central. Trabajar en pandemia es muy complicado, hacer un proyecto a dos o tres años lo es extremadamente, pero estamos trabajando en ello. Este año que empieza debe concretar lo que debe ser el 2023 para que sea un año de celebración", finalizó Jorge Garbajosa.