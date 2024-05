Una de las mejores excursiones de naturaleza de España está en la Comunitat Valenciana

Con la llegada del buen tiempo, son miles las personas que deciden pasar largas jornadas en playas y piscinas. España siempre ha sido uno de los países más calurosos y con mayor oferta veraniega que existen, por lo que tanto compatriotas como turistas deciden acudir a la gran variedad de costas existentes. Pero no todo es arena y agua salada.

Hay quien opta por realizar alguna escapada para pasar el día o un fin de semana a la montaña. Es cierto que la Comunitat Valenciana no tiene tanta oferta montañera como los territorios que tocan los pirineos, pero el interior elevado valenciano es uno de los grandes atractivos para quienes disfrutan de buenas rutas. Y, en este sentido, una de las más originales la encontramos en Alicante.

Si te gusta la naturaleza y esos rincones no demasiado conocidos por el gran público, alejados de las aglomeraciones de las ciudades o playas, no puedes dejar de visitar Las Fuentes del Algar (Les Fonts de l'Algar). ¿No las conoces? Pues te estás perdiendo uno de los espacios más bonitos de España. Una vez llegas a la zona, que se encuentra a 3 kilómetros de Callosa de Ensarriá, darás con un recorrido de 1,5 kilómetros a lo largo del cauce del río Algar. Si no has estado nunca, te sorprenderá.

Los puentes de Les Fonts de l'Algar / SD

Les Fonts de l'Algar, una postal para el recuerdo

Un camino de piedra con vallas de madera, rocas, naturaleza, una piscina natural y unas cataratas espectaculares. Y, sí, según se encuentre el caudal del río, te puedes dar un baño para el recuerdo.