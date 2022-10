New Orleans Pelicans volvió a ganar ante San Antonio Spurs por 111-97 con una buena actuación de Willy Hernangómez, que anotó 11 puntos y capturó 11 rebotes en tan solo 13 minutos de juego. Trey Murphy fue el jugador más destacado del partido con 27 puntos y 7/10 en triples.

Los ‘Pelicanos’ quieren volar alto esta temporada. Tras un gran final de campaña anterior en el que jugaron playoffs y dieron pelea a Phoenix Suns, vienen a por más. El equipo de Willie Green suma su tercer triunfo en tres partidos esta pretemporada y apuntan a ser una de las revelaciones de la liga.

Son un equipo muy alto que, además de mantener al núcleo duro de la plantilla, han recuperado a su jugador estrella, Zion Williamson. El Nº1 del draft de 2019 llega con hambre tras perderse toda la temporada anterior debido a las lesiones y se le ha visto en un buen estado de forma después de las vacaciones.

No obstante, en New Orleans están siendo cautelosos con el retorno a las canchas después de tanta inactividad y se encuentra en restricción de minutos. No hay prisa, el joven firmó una extensión de contrato de 5 años por el máximo salarial y se embolsará 193 millones garantizados, pudiendo llegar hasta 231.

A la gran estrella, hay que sumarle a Willy Hernangómez, recién nombrado MVP del Eurobasket y otros jugadores de clase mundial. CJ McCollum, Brandon Ingram, Devonte Graham, José Alvarado, Herbert Jones, Jonas Valanciunas o el rookie Dyson Daniels completan la rotación de un equipo que pretende dar un paso más en su construcción y seguir mejorando.

Dentro de tres días tendrán otra oportunidad de seguir sumando minutos ante los Miami Heat. Se espera que Willy Hernangómez de un paso adelante después de sus buenas actuaciones en el Eurobasket y se asiente cada vez más dentro de la rotación de Green tras solo jugar 17 minutos por partido la temporada pasada.