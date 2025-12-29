Calp vibró con el I Torneo de Selecciones Infantil
La competición sirvió de puesta a punto para el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas que arranca en Zaragoza el día 3 de enero
A. C.
Calp vibró este fin de semana con el I Torneo de Selecciones Infantil, en el que participaron los combinados autonómicos de Madrid, Cataluña, Aragón y Comunitat Valenciana. Pero quienes más lo disfrutaron seguro que fueron los casi 100 jugadores/as que con este evento han ultimado la puesta a punto para participar en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas que arranca en Zaragoza el día 3 de enero.
Selecciones Infantiles
El I Torneo Infantil de Selecciones “Vila de Calp” pudo seguirse en directo a través de EsportViu (la plataforma de la Asociación de Federaciones Deportivas de la Comunitat Valenciana) y del Canal YouTube FBCV. Si te perdiste algunos partidos, ¡todavía puedes verlos en nuestro Canal!. Además, puedes consultar la estadística completa a través de la App Oficial FBCV. Y a través de este enlace, tienes disponible una amplia galería de fotos.
Estos fueron los resultados:
Sábado 27 de diciembre
17:00 h. Femenino. Madrid 66 – 60 Cataluña
17:00 h. Masculino. Comunitat Valenciana 96 – 72 Aragón
19:15 h. Femenino. Comunitat Valenciana 62 – 37 Aragón
19:15 h. Masculino. Madrid 62 – 71 Cataluña
Domingo 28 de diciembre
09:30 h. 3º y 4º puesto femenino. Cataluña 80 – 58 Aragón
09:30 h. 3º y 4º puesto masculino. Aragón 80 – 98 Madrid
11:30 h. Final femenina. Madrid 69 – 53 Comunitat Valenciana
11:30 h. Final masculina. Comunitat Valenciana 70 – 75 Cataluña
Selecciones Cadete
Por su parte, la Selección Cadete de la Comunitat Valenciana también disfrutó del mismo Torneo en Madrid, en el que participaron los mismos combinados autonómicos. En este enlace puedes acceder a la galería de fotos del evento, mientras que estos fueron los resultados de la Comunitat:
Femenino
Comunitat Valenciana 62 – 66 Cataluña
Aragón 56 – 80 Comunitat Valenciana
Masculino
Comunitat Valenciana 73 – 77 Cataluña
Aragón 90 – 86 Comunitat Valenciana
