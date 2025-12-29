Calp vibró con el I Torneo de Selecciones Infantil

Calp vibró este fin de semana con el I Torneo de Selecciones Infantil, en el que participaron los combinados autonómicos de Madrid, Cataluña, Aragón y Comunitat Valenciana. Pero quienes más lo disfrutaron seguro que fueron los casi 100 jugadores/as que con este evento han ultimado la puesta a punto para participar en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas que arranca en Zaragoza el día 3 de enero.

Selecciones Infantiles

El I Torneo Infantil de Selecciones “Vila de Calp” pudo seguirse en directo a través de EsportViu (la plataforma de la Asociación de Federaciones Deportivas de la Comunitat Valenciana) y del Canal YouTube FBCV. Si te perdiste algunos partidos, ¡todavía puedes verlos en nuestro Canal!. Además, puedes consultar la estadística completa a través de la App Oficial FBCV. Y a través de este enlace, tienes disponible una amplia galería de fotos.

Selecciones infantiles femeninas participantes en el I Torneo Infantil de Selecciones “Vila de Calp”. / FBCV

Estos fueron los resultados:

Sábado 27 de diciembre

17:00 h. Femenino. Madrid 66 – 60 Cataluña

17:00 h. Masculino. Comunitat Valenciana 96 – 72 Aragón

19:15 h. Femenino. Comunitat Valenciana 62 – 37 Aragón

19:15 h. Masculino. Madrid 62 – 71 Cataluña

Domingo 28 de diciembre

09:30 h. 3º y 4º puesto femenino. Cataluña 80 – 58 Aragón

09:30 h. 3º y 4º puesto masculino. Aragón 80 – 98 Madrid

11:30 h. Final femenina. Madrid 69 – 53 Comunitat Valenciana

11:30 h. Final masculina. Comunitat Valenciana 70 – 75 Cataluña

Selecciones Cadete

Por su parte, la Selección Cadete de la Comunitat Valenciana también disfrutó del mismo Torneo en Madrid, en el que participaron los mismos combinados autonómicos. En este enlace puedes acceder a la galería de fotos del evento, mientras que estos fueron los resultados de la Comunitat:

Femenino

Comunitat Valenciana 62 – 66 Cataluña

Aragón 56 – 80 Comunitat Valenciana

Masculino

Comunitat Valenciana 73 – 77 Cataluña

Aragón 90 – 86 Comunitat Valenciana