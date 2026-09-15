Amics Castelló y HLA Alicante protagonizarán la Final de la Lliga Valenciana Primera FEB

La Lliga Valenciana Primera FEB busca este miércoles 16 de septiembre (19:00 horas) al campeón de la edición 2026. Amics Castelló y HLA Alicante se enfrentan por el primer título oficial de la temporada, un encuentro organizado por la Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana (FBCV) que se disputará sobre la pista del Centro de Tecnificación Deportiva de Vila-real y que también podrá verse en directo a través de EsportViu (la plataforma de la Asociación de Federaciones Deportivas de la Comunitat Valenciana) y del Canal YouTube FBCV. Además, la estadística completa podrá seguirse en vivo con la App Oficial de la Federación.

El vigente campeón, HLA Alicante, ultima su preparación para afrontar con las máximas garantías otra ilusionante temporada en la división de plata del baloncesto español. Su debut liguero, previsto ante su afición para el día 26 de septiembre, podría ir acompañado por este título de Lliga Valenciana que tratará de conseguir ante su tradicional rival: Amics Castelló. Los castellonenses ansían retornar a Primera FEB y la Lliga Valenciana será un excelente examen para comprobar las posibilidades de ascenso que presenta la candidatura castellonense, que ya se quedó a las puertas del éxito durante la pasada campaña.

Cartel Lliga Valenciana FEB. / FBCV

Precedentes

En las cuatro temporadas en que ambos conjuntos ya coincidieron en Primera FEB, HLA Alicante conquistó la Lliga Valenciana en las tres primeras, mientras que Amics Castelló se hizo con el título en la edición de 2024. HLA Alicante recuperó el cetro de la competición la pasada temporada en Calpe, donde se midió a Maderas Sorlí Benicarló, otro de los equipos de la Comunitat Valenciana que luchará esta campaña por seguir brillando en Segunda FEB.

Tras el acuerdo alcanzado entre la FBCV y el Ayuntamiento de Vila-real, el Centro de Tecnificación Deportiva de Vila-real va a ser este año el escenario de todas las Finales de la Lliga Valenciana en las categorías FEB. Tras la Final Primera FEB de este miércoles, llegarán las otras dos el sábado 26 de septiembre: Final Femenina y Final Tercera FEB.