Los contagios de coronavirus se duplican en la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana ha registrado 38 nuevos casos positivos por coronavirus en las últimas 24 horas, un fallecido relacionado con la Covid-19 y 173 altas, de las que ocho son de sanitarios, según los datos que ha facilitado la consellera, Ana Barceló, en rueda de prensa.

Las cifras de fallecidos relacionados con la Covid-19 que registran la Conselleria de Sanidad y el Ministerio vuelven a no coincidir: el departamento valenciano informa de un caso, mientras que los datos del Ministerio cuentan cinco muertes.

El número que sí coincide es el de contagios confirmados por PCR: se registran 38 en el territorio valenciano en las últimas 24 horas, con lo que el número total asciende a 10.987. Por provincias, siete se han producido en Castellón, 11 en Alicante y 20 en Valencia.

La consellera ha alertado que el índice de transmisión comunitaria en la Comunitat Valenciana ha ascendido hasta el 0,88, desde el 0,66 en que se encontraba anteriormente. Barceló ha indicado que este aumento es "preocupante" y ha instado a "intenta que vuelva a bajar y no llegar al 1, que es el índice de transmisión al que no nos gustaría llegar".

Asimismo, se registran 173 altas (ocho en Castellón, 48 en Alicante y 117 en Valencia), con lo que el total de altas asciende a 10.523. Ocho de estas altas son de sanitarios, por lo que este colectivo tiene ya 2.083 profesionales que han superado la enfermedad, mientras quedan otros 607 casos activos.

El número de personas ingresadas se sitúa en 271, 10 menos que ayer, mientras que en la UCI hay cuatro menos que el día anterior, hasta 39. Por demarcaciones, hay 22 personas ingresadas en Castellón (cuatro de ellas en la UCI); 83 en Alicante, de las que 21 están en la UCI, y 166 en Valencia, con 14 en cuidados intensivos.

Según los datos que ha facilitado Barceló, tan solo ha muerto una persona, en la provincia de Valencia, y no ha sido en residencias, por lo que estos centros no tienen ningún fallecimiento.

De hecho, tres residencias han dejado de tener casos activos, con los que este número se reduce a 83: 11 en Castellón, 34 en Alicante y 38 en Valencia. En cuanto a residencias con vigilancia activa del personal sanitario, hay 28: ocho en Castellón, siete en Alicante y 13 en Valencia.