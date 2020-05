¿Qué pasa con los gimnasios?

El pasado 15 de mayo quedó claro y reflejado en el BOE que los gimnasios podrían volver a abrir sus puertas a partir de hoy, 25 de mayo, para los territorios españoles que hayan entrado en la fase 2 de la desescalada del confinamiento creado por la pandemia del coronavirus COVID-19.

Con un aforo limitado al 30% y con cita previa, los gimnasios se prepararon durante la semana pasada para poder abrir sus puertas de nuevo física en estos establecimientos se viera, al menos, llena de incertidumbre. Según el Ministro de Sanidad, los gimnasios deberán esperar a que su zona llegue a la fase 3 de la desescalada para poder volver a acoger a los usuarios que quieran ir allí a practicar deporte.

Estas palabras han creado mucha incertidumbre, pues los dueños de estas instalaciones deportivas no saben realmente qué hacer porque no ha salido nada reflejado en el BOE, así que legalmente aunque el ministro de turno haya dicho que no se puede abrir, ellos tienen que hacer caso al Boletín Oficial del Estado y abrir sus puertas (siempre que quieran) con cita previa y limitando el aforo a un 30% de los usuarios de las instalaciones deportivas. Además tampoco se podrá hacer uso de las duchas, pero sí que se pueden usar los vestuarios.

Cada gimnasio establecerá las medidas de seguridad que crea conveniente como dotar a los usuarios de suficiente gel hidroalcohólico y limpiar y desinfectaar las máquinas después de cada uso. Las mascarillas no son de uso obligado en los gimnasios, pero sí que se recomiendan cuando no se pueda guardar la distancia social.