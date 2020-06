Fernando Simón estalla por el mal uso de las mascarillas

Fernando Simón ha estallado, una vez más, por el uso de las mascarillas. En su momento no tuvo claro que la obligatoriedad fuera una buena decisión y ahora carga contra aquellos que no hacen un uso correcto de la misma.

El director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias del Ministerio de Sanidad se quejó del material que se tira en las calles. Según Simon, ya hay pocos casos y el riesgo de contagio ya no es tan elevado, pero no imposible. Y por tanto es un peligro cruzarte con unas mascarilla en la calle porque no se sabe quien la ha llevado puesta.

"Las mascarillas que se quedan por el suelo, potencialmente infectadas, los guantes que se tiran al suelo... pueden suponer un riesgo para los demás. Aquí nos jugamos todo el tipo", manifestó. Y es que en España, ahora que las cosas comienzan a ir mejor (ayer fue el primer día sin un solo fallecido según las cifras oficiales a causa de la pandemia) no es momento de bajar la guardia. Por no hablar de que este tipo de comportamientos también perjudican al medio ambiente.

"No consiste en un 'yo me protejo. Sálvese quien pueda", zanjó. "Consiste en un 'yo me protejo para proteger a los demás'".