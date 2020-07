El calvario de una exsurfista en la India: "Me secuestraron y perdí la cuenta de las veces que me violaron"

Una historia terrible. Carmen Greentree, exsurfista profesional de 37 años, ha contado la dura experiencia que vivió en la India hace 15 años. Fue secuestrada durante dos meses, golpeada, maltratada y violada en la India.

Greentree ha accedido a revelar públicamente los hechos. La australiana no se clasificó para el Campeonato Mundial de 2003 y decidió tomarse un año sabático en la India a través de un conocido, Rafiq Ahmad Dundoo. Antes de llegar a Dharamshala pasó una noche en la casa de Rafiq y llegar menos cansada a su destino.

"Era un hombre sin escrúpulos morales y claramente no le importaba. Me mostró que tenía la intención de hacerme daño y no sintió ni una pizca de culpa por lo que me estaba haciendo", explica Greentree y añade: "Perdí la cuenta de las veces que me violó. Lo he bloqueado tanto que ya no recuerdo la mayoría de los ataques".

Su captor pidió un rescate a la familia después de dos meses y las autoridades pudieron dar con ella. Ahora Greentree presenta su libro 'Una peligrosa búsqueda de la felicidad'.