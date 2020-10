La Comunitat, expectante: ¿Qué es un confinamiento perimetral?

La Comunitat podría ser la próxima autonomía en imponer el confinamiento perimetral. Según ha adelantado el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, el gobierno valenciano está preparado para cerrar sus fronteras antes del puente de Todos los Santos "si fuera necesario".

Eso sí, Puig ha matizado que de momento aún no se lo plantean porque primero se debe estudiar la evolución de la pandemia, de los efectos de la implantación de la restricción de la movilidad nocturna (toque de queda) y de la limitación de las reuniones sociales a seis personas como máximo.





De momento, la Comunitat tiene un índice de 171 casos por cada 100.000 habitantes según la declaración de Ximo Puig en 'Espejo Público'. Eso sí, los datos de la presión hospitalaria en la Comunitat son "muy preocupantes" porque se ha duplicado en una semana.

Por ello, la Comunitat podría imponer de cara al próximo puente el confinamiento perimetral. Pero, ¿en qué consiste esta medida?



¿Confinamiento perimetral en la Comunitat Valenciana?

El confinamiento perimetral, que no total o domiciliario, es una medida extraordinaria para limitar la movilidad geográfica. Con su aplicación, se restringe la movilidad de unas a otras regiones para evitar la propagación del virus.

Pueden verse afectados municipios, ciudades, áreas de salud, provincias o autonomías y los implicados no podrán salir del área a no ser que sea por un motivo justificado (urgencia sanitaria, movilidad laboral, movilidad para cuidar a una persona dependiente y/o asistencia a centros educativos). Tampoco estaría permitido la entrada de personas de fuera en estas zonas, pero las personas de dentro de la misma sí podrían desplazarse (en las horas ajenas al toque de queda) libremente pese a la recomendación de no hacer más viajes de los necesarios.