Luis Aragonés y el puzzle de los fichajes

España lo ha pasado mal pero está en octavos de final. Como ya hay quien le defiende yo le atacaré con el único ánimo de retratar a los de siempre. Si la selección llega a perder por el tremendo error de Iniesta y Sergio Ramos, ¿habrían tenido algunos narices de señalarlos como los culpables con la misma vehemencia que señalaban como culpable del posible fracaso a Rubiales antes de que comenzara el Mundial por haber cometido el pecado cargarse al entrenador elegido su Florentineza el Señor Castor? Algunos se creen con derecho de pernada con la selección y no terminan de asumir que el legado de Luis Aragonés no fue el 'tiki-taka', fue quitarse de encima el yugo del nacionalmadridismo



Sobre los fichajes

La temporada pasada cuando había muchas urgencias para fichar y para limpiar, el Valencia CF fichó a Neto. Y eso que tenía a Jaume, Ryan y Diego Alves, tres porteros que al margen de la opinión de cada uno sobre cada uno de ellos, podemos calificar de solventes. A todos nos pareció casi una locura esa operación, me incluyo como el que más, pero conforme fue pasando el tiempo vimos que Mateu y Marcelino no estaban tan bobos. No trato con esto de terminar con el debate más que nada porque es la salsa en el fútbol, -cuando hay Liga todos somos entrenadores y cuando no hay Liga todos somos directores deportivos-, lo único que quiero decir, o mejor dicho recordar, es que Mateu y Marcelino han demostrado sobradamente que saben de qué va esto y que podemos confiar en ellos. ¿Es raro fichar ahora a un central por 15 millones teniendo en cuenta las urgencias que sigue teniendo el equipo y que tiene tres buenos centrales? Muy raro, pero todavía no ha terminado el mes de junio, es un dato a tener en cuenta. ¿Dónde está escrito que la planificación de los equipos se ha de hacer de manera lineal en el tiempo y el espacio? ¿Por qué no puedo fichar antes un central que un lateral derecho? ¿Y si el lateral derecho que quiero todavía no está a tiro y el central sí? ¿Tengo que esperarme porque hay que seguir un guión a rajatabla? ¿Y si por esperar a esa planificación lineal se me escapa el central que quiero? ¿Tiene sentido? No me creo que el Valencia vaya a destinar menos dinero en un delantero o un lateral derecho por haber fichado antes un defensa central o un medio centro defensivo. Simplemente creo que los que deciden, saben más que yo de fútbol y que tienen más datos. Eso, y que han demostrado no ser tan simples... Obvio.

