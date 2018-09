¿Rodrigo, suplente? Eso lo quiero ver yo

Esto no lo digo con ánimo de ofender a nadie pero durante la semana he leído que Marcelino se planteaba hacer rotaciones ante el Betis y que Rodrigo podría ser suplente hoy. Más allá de lo que ha dicho el entrenador del Valencia CF y de que no tiene por qué dar excesivas pistas y que hasta puede jugar despiste, tengo algo que decir. Después de ver los dos partidos de Rodrigo con la selección, después de ver que ha hecho dos goles y que por lo tanto está en racha, y después de mirar la clasificación, quiero ver eso de que Rodrigo va a ser suplente. Repito, quiero ver yo a Marcelino dejando a Rodrigo en el banquillo. No me lo creo. Por otra parte, creo que no hacen falta periodistas ni 'arrejuntaletras' para que el personal tenga claro lo importante que es el partido de hoy ante el Betis. De hecho, no es en absoluto casual lo que dijo al respecto el director general Mateu Alemany el pasado miércoles ni lo que dijo ayer Marcelino. Los dos están lanzando un mensaje a los futbolistas. Y la mejor manera de decirles que sumar esos tres puntos es de vital importancia es poner a los que mejor están. Y es un mensaje también para los aficionados. El equipo tiene ciertos síntomas de ansiedad, con el marcador en contra tiene demasiadas prisas, como si quisiera hacer las cosas por puro ímpetu, y para jugar a fútbol hay que tener cabeza aunque se juegue con los pies, por eso creo que es un partido para Mestalla. Este equipo se ha ganado su apoyo. Lo tendrá.



Más opiniones de Carlos Bosch.