¿Qué pasa con Jordi Escobar?

Llevo varios meses aplaudiendo al Valencia CF por su política de cantera porque creo en ella pero me apetece decir alguna cosa. Esto no va contra ningún futbolista en concreto, ni del Mestalla ni del juvenil o del cadete, es más bien una reflexión que hago pública sin ánimo de tocar las narices. El caso es que de la mano de Mateu Alemany y Longoria el Valencia promueve un proyecto de cantera muy interesante que, por resumir, califiqué como 'Autopista al primer equipo', en una metáfora inspirada en Charles Darwin y su evolución de las especies. En el Valencia llegan al primer equipo los más aptos. Pero de repente tenemos que Jordi Escobar apenas ha jugado media hora en cinco partidos con el Mestalla, y si a ello añadimos que hizo la pretemporada con el primer equipo, resulta que cuando llegó el de la Youth League llevaba meses sin jugar un partido completo. Sigo creyendo en la línea de trabajo en la cantera del Valencia, la teoría es buena pero en la práctica, al menos en este caso, necesita mejorar. Lo último que pretendo es dar a entender que ha de jugar Pepito por Paquito, pero sí tengo clara una cosa, si a un chaval de 16 o 17 años lo pones en el filial a competir en partidos de Segunda B y no hay ninguna directriz de club, es más fácil que fracases porque el entrenador de turno puede apostar por el rendimiento inmediato. Si el chaval de 16 o 17 años está sujeto a la pura meritocracia de la competición, es probable es que juegue poco. ¿Y para qué vale apostar económicamente por un futbolista si después no juega? Económicamente el Valencia no puede competir con los grandes de Europa, por lo tanto, si falla en ese aspecto, en la formación, de nada servirá blindar canteranos porque se querrán ir a cobrar más en otros sitios, y a lo mejor hasta jugando. ¿Desconfío del proyecto de cantera del Valencia CF? para nada, Mateu ha montado un corral con un aspecto sugerente pero hay una agujero por el que se le escapan las gallinas y hay que taparlo. No tiene sentido que Escobar sea uno de los dos canteranos que hizo toda la pretemporada con el primer equipo, que sea una apuesta del club y lo blindaran con una cláusula de 80 millones de euros, y un delantero de 23 años que no jugará nunca en el Valencia CF, le quite minutos. Para formar canteranos de élite tienen que jugar 90 minutos sea donde y como sea. Lo diré de otra manera, ¿esto es lo que pensaban Alemany y Longoria hace unos meses cuando idearon su estrategia con Escobar? Apuesto a que no. Pues eso, a trabajar, que están a tiempo de todo.



Más opiniones de Carlos Bosch.