Espero que hayamos aprendido algo

En el fútbol los resultados son todo. Sin ellos los sistemas de juego pueden plantear dudas, la preparación física ser deficiente, las rotaciones se convierten en locuras de entrenador caprichoso y a poco que se mantengan en el tiempo, los futbolistas terminan siendo unos golfos. Antes del partido en Anoeta dije que el dato ese de que el Valencia CF era el único que no había ganado un partido me parecía circunstancial, hoy lo sigo pensando. Ahora, en cambio, hay datos que invitan al optimismo, y de todos ellos me gusta uno por encima de todos: un gol encajado en los últimos cuatro partidos de Liga.

Como yo entiendo esto del fútbol, cuando un equipo encaja pocos goles, es porque algo hace bien. Además, soy de los que piensa que a poco que el Valencia vaya ganando en confianza atrás, irá soltándose en ataque y desplegando un poderío que, indudablemente, tiene. Cierto que para ello, la presencia de Guedes ayuda mucho. En otras palabras, el Valencia parece mucho mejor equipo cuando están los mejores, y es hasta lógico. Si no tiene el Barça un recambio de Messi no va a tener el Valencia uno de Guedes... ¡es de cajón! El ejemplo de todo esto es, ni más ni menos, el partido de Anoeta. Pero por muy circunstancial que fuese el dichoso dato, también nos mostraba un equipo que no estaba bien. De todo lo que se dijo tras la victoria ante la Real Sociedad me quedo con unas palabras de Neto: "Nos hemos quitado un peso de encima".

El equipo había mejorado, y que no hubiera ganado puede ser todo lo circunstancial que uno quiera, pero los futbolistas sentían ya la presión, que esto es el Valencia. Si Marcelino y los futbolistas superan esta mala situación, y eso significa ganar en Old Trafford y ganarle al Barça, lo harán muy reforzados. No digo que se haya superado ya el bache, pero es buen momento para aprender de él. Seré claro: creo que ha habido partidos, fundamentalmente el del Espanyol y la primera parte ante el Levante, en que el Valencia salió al campo pensando que "como somos de Champions, hoy ganamos con la gorra".

Espero que los futbolistas aprendan de cuánto ha costado ganar un partido para que no vuelvan a hacer el canelo. Sí, creo que el problema estaba más en ellos que en el entrenador.

PD: Stuani: "No me fío del VAR, aplican el reglamento en un partido y en otro no". Lo digo yo y me tengo que escuchar algunas cosas que mejor me callo. El caso es que ya lo dicen los profesionales. Ese «no me fío» quiere decir que utilizan la tecnología como les da la gana.