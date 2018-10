Ya no vale tener mala suerte, hay que ganar

Me apetece bastante seguir escribiendo sobre lo del Hércules CF pero me temo que demasiada carnaza hemos dado a ese personaje que ha buscado tapar sus miserias unos, y sacar beneficio otros, utilizando el nombre del Valencia CF. Aún así, hay algunas cosas que si no las digo reviento. Primero mi más sincera enhorabuena el Valencia CF por el comunicado. Con él hace lo que tiene que hacer un club a ojos de sus aficionados, defenderse. En otras palabras, para un dirigente de un club de fútbol, en este caso Anil Murthy, es clave que sus aficionados vean que no le tiembla el pulso a la hora de defender al club en cuestión, y eso es precisamente lo que ha hecho el presidente del Valencia CF, defender al Valencia CF y que los valencianistas lo perciban como tal. Por otra parte no quiero desaprovechar la ocasión para significar que ha sido curioso -por no utilizar otro adjetivo- ver cómo mucha prensa de València ha chapoteado en el barro del caso de las entradas del Mestalla-Hércules pero se ha puesto de perfil. Solo cuando el Valencia CF ha emitido un comunicado se han atrevido a mojarse en favor del club de Mestalla.



Vamos con el fútbol

Dicho lo anterior, afortunadamente el partido ante el Leganés está a la vuelta de la esquina y es de una importancia vital. Ese día el Valencia CF no se puede permitir tener mala suerte, no valdrá lo del día del Celta, no valdrá tirar tres balones al palo y encajar un gol en un córner o en propia puerta. El Valencia está a tiempo de todo si es capaz de empezar a recortar puntos de manera paulatina con los de arriba y en especial con el Sevilla. Si no se gana al Leganés y los andaluces le ganan al FC Valors, que puede pasar, estaremos como la temporada pasada pero al revés, es decir, el equipo de Marcelino la temporada pasada arrancó como un tiro, le metió diez puntos de ventaja al Sevilla en el primer tramo liguero, y ahí cimentó gran parte de su clasificación para la Liga de Campeones. El Sevilla tiene ahora siete putos más, por lo que un tropiezo puede empezar a ser preocupante.



Rajadas en Paterna

Está muy bien eso de montar un proyecto de cantera pero además de decirlo hay que hacerlo. Y para ello es interesante que los que lo han de llevar a cabo crean en él y no se pasen el día rajando de quien lo quiere hacer. Lo digo porque en Paterna las paredes oyen...Apuesto a que si lo sé yo lo sabrán quienes lo han de saber.



