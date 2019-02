Humildad y trabajo son las palabras clave

Cuando empezó el partido en la cabeza solo tenía una idea, el convencimiento de que los futbolistas del Valencia CF eran plenamente conscientes de que detrás de ellos está la afición más volcada e ilusionada del mundo. Ahora mismo nadie tiene más ganas de ver a su equipo en una final que los valencianistas, y lo cierto es que, errores puntuales al margen que pudieron costar caros, los jugadores han demostrado que les vengo diciendo hace semanas es puro y verdadero, que son ellos quienes dieron un paso adelante y le dijeron a Marcelino que querían remontar ante el Getafe para llegar a la final de Copa. Ellos recogieron el mensaje de Mestalla cuando cantó que quería la Copa tras arrollar al Villarreal, ellos han asumido la responsabilidad y la presión y a ellos hay que aplaudir. Esa es la realidad que ha de saber el valencianismo.

Y no encuentro mejor manera de expresarlo que esto que dijo ayer Vicente Caudet en las redes sociales: «Me quito el sombrero por todos los jugadores y por el entrenador. Sólo queremos eso. Es una pasada veros correr uno por el otro y veros las caras. Som el Valencia!!!!!». La manera en que se superó al Getafe con ese gol en contra y la manera en que superan los dos errores puntuales de ayer, te incita a pensar que como le dije a mi perro Momo, en algún sitio está escrito que el Valencia ganará la Copa, pero solo lo hará si es consciente de que nada hay hecho. El Valencia cumple cien años y la historia nos dice que solo con mucho sufrimiento y trabajo se han logrado los éxitos. No hay otro camino.



Otro fichajes

El Valencia CF ha fichado a Salva Ruiz a coste cero para la temporada que viene. El Mallorca dice que el jugador era del Valencia CF y que lo ha renovado, pero no es cierto, la realidad es que el conjunto balear se ha dormido y Mateu y Longoria han estado rápidos, como el caso Jason. El jugador terminaba contrato en junio y llega al primer equipo del Valencia CF a coste cero. Es cierto que el conjunto de Mestalla tenía una opción para traerlo en el mercado invernal que no ejerció, pero Salva estaba libre ahora para firmar por cualquier equipo y quien ha sido más rápido ha sido el Valencia CF. Esa es la pura realidad. Desde Mallorca quieren escurrir el bulto como hace Quico Catalán con el tema Jason, y en València habrá quien lleno de envidia porque no se ha enterado de la noticia, dirá que no es un fichaje. Y lo es. Que pregunten cuántos partidos ha visto Pablo Longoria de Salva Ruiz...Otro que llega con hambre.



Más opiniones de Carlos Bosch.