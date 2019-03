Enhorabuena valencianistas, a disfrutar

Uno ya va teniendo cierta edad y ha visto lo suficiente como para terminar viendo las cosas de manera diferente a cuando era un adolescente que se metía en la cama y antes de dormir imaginaba que el Valencia CF jugaba la final de la Copa del Rey y la ganaba. Y narraba el partido inventado y siempre era Lubo Penev quien hacía el gol de la victoria a pase de Fernando o de Arroyo. Yo era del Chato. He dicho alguna vez y es buen día para repetirlo que con la edad y el oficio de periodista ya disfruto más viendo disfrutar a los valencianistas que de la victoria en sí mismo. A mí lo que me gusta es ver a los aficionados felices. Porque me contagio y porque los veo sufrir tanto, que con la mano en el corazón pienso que nadie más que ellos merecen alegrías como jugar una final de Copa. Y me reconforta comprobar que se me erizó la piel y se me pusieron los ojos tontorrones al ver los vídeos de la llegada del autobús del Valencia CF a Mestalla porque eso significa que mi lucha interna conta la rutina del periodista tiene éxito. El oficio te lleva a la rutina y la rutina es lo contrario de la aventura, y una manera diferente de definir el fútbol y el sentimiento valencianista es esa, una aventura constante y sin final de sufrimientos y disfrutes. Contra eso lucho diariamente para que jamás se extinga la llama. Lucho para seguir emocionándome, para seguir enfadándome y disfrutando como anoche. Tantas gilipolleces se han dicho de los valencianistas por querer ver a su equipo peleando por títulos, que me reafirmo en que nadie merece más que ellos estos días de felicidad. De esta final de copa me quedo con una reflexión por encima de todas, el fútbol es de la gente. Fue la gente quien cantó en el estadio queremos la Copa, y fue la gente quien convirtió Mestalla en una caldera ante el Getafe. Y ellos protagonizaron un recibimiento al autobús del equipo que pasará a la historia y los que dieron aliento a los suyos cuando detectaron que el Betis era mejor. Por lo tanto, enhorabuena a todos los aficionados del Valencia CF porque ellos han sido parte activa y han contribuido a que el equipo esté en la final. Y gracias a los futbolistas porque ellos fueron los primeros que se empeñaron en jugar la final, ellos le dijeron al entrenador que querían remontar el partido ante el Getafe en Mestalla y se veían capaces de jugar la final. PD: Neto es mejor portero que Jaume, lo tengo claro, pero hemos de ser justos con el de Almenara. Es un futbolista de garantías y lo demostró ayer. Enhorabuena Jaume, te lo mereces.



Más opiniones de Carlos Bosch.