Parejo y Rodrigo hacen mucha falta

En Villarreal se ha visto en toda su dimensión el drama que supone la lesión de Kondogbia. Coquelin acaba de salir de otra lesión y no fue titular y el doble pivote lo formaron Wass y Parejo. Un desastre. No fueron capaces de frenar ni una sola de las acometidas del rival. Los dos juntos son mantequilla pura. Valga como ejemplo el penalti del 1-0 y la facilidad con que Iborra llega hasta Garay, o la jugada previa a un disparo al palo corto de Gerard Moreno que saca Neto.

Entre que a Wass le falta físico y en lo táctico se pierde, y que Parejo lleva dos partidos en su peor versión, al Villarreal le resultó excesivamente fácil penetrar en el área por el centro. Hasta que entró Coquelin en la segunda mitad, el Villarreal tuvo el partido en sus manos pero el Valencia CF tiene a Neto. Y eso cuenta. Con Coquelin en el campo el Villarreal dejó de llegar a la frontal con pasmosa facilidad y el partido se convirtió en otra cosa. Poco agradable la vista, pero ya no era un susto tras otro. Hasta que el Villarreal, valiente como es, se fue arriba y dejó espacios y el Valencia CF lo mató a la contra. Se le alinean los astros en contra al Submarino. En Vigo tuvo un mano a mano con el portero para hacer el 0-3 y perdió 3-2, el Barcelona le empata con dos goles en el tiempo de descuento, ante el Betis Cazorla falla un penalti en el último minuto que era el empate y ahora pierde la eliminatoria otra vez en el descuento. Muchos mazazos anímicos son, y el fútbol, además de juego y estadística, también es un estado de ánimo. Desconozco qué planes tendrán para el partido de vuelta pero viendo que tampoco terminó el partido sobrado de gasolina, yo me centraría en la Liga. A pesar del buen nivel defensivo del Valencia CF en toda la temporada, no me parece imposible que pueda marcar tres goles en Mestalla, lo que me parece imposible es que necesitando marcar tres, teniendo los defensas que tiene y con la velocidad de contragolpe que tiene el equipo de Marcelino, deje la portería a cero... Veremos qué pasa, pero no me lo creo.



Parejo y Rodrigo

Por último, y en cuanto a nombres propios y teniendo en cuenta que no está Kondogbia, hay dos futbolistas que son imprescindibles para este tramo final de temporada y en los últimos partidos están desaparecidos. Rodrigo desde que regresó de la selección, y ya son demasiados, y Parejo en Vallecas y ayer. Sin ellos es muy difícil lograr los objetivos que tiene el equipo por delante.

