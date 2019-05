Cada año que pasa soy más resultadista

Si yo fuera futbolista del Valencia CF a lo mejor estaría enfadado con el entrenador porque mientras perdíamos 2-1 en Londres ante el Arsenal era un resultado excelente, y cuando nos hicieron el tercero y terminamos palmando 3-1 resultó ser todo responsabilidad nuestra, de los jugadores porque somos inexpertos, y no de él, de Marcelino, que no lo es. Que un futbolista del Valencia CF piense esto es una posibilidad tan factible como que no lo piense y hasta es posible que crea que el técnico asturiano tiene razón. Por mera estadística no lo descarten porque hay quien le gusta David Bustamante como cantante, y hasta hay aficionados al Real Meseta que van por la vida de indignados porque los árbitros les perjudican. ¡Tócate las narices! Volviendo a los asuntos del Valencia CF, la pregunta que me hago es, ¿y qué más da ahora lo que piense un futbolista? O digo más, ¿qué más da si está enfadado con Marcelino y si tiene razón Marcelino o el jugador enfadado? En lo que al Valencia CF respecta ya no hay más verdad que tres partidos de Liga, uno de vuelta de semifinales de Europa League, y una final de Copa del Rey. Eso es lo que hay. Eso, y la certeza de que, con todos los respetos, el Huesca no es el Arsenal. Y punto. Por ello apelo a los jugadores del Valencia CF, enfadados con Marcelino o dispuestos a declararle amor eterno, para le ganen al Huesca. Insisto en que lo último que quiero es decir o insinuar que el Huesca es una banda, trato de decir que con el trabajo táctico que tiene este equipo encima después de dos temporadas con el mismo entrenador, a poco que igualen en intensidad a su rival, ganarán el partido a no ser que tengan toda la mala suerte del mundo, que puede pasar. La otra opción es salir medio dormidos como ante el Eibar o el Arsenal, y ver cómo va la cosa. A los jugadores no les queda otra que dejarse todo en el campo para ganar en Huesca y a partir de ahí ver qué pasa, pero sobre todo, lo que no puede pasar es que un peso pesado como Paulista diga en sala de prensa que ha faltado intensidad. Eso no puede volver a pasar. En cuanto al entrenador y su táctica seré claro: cada año que pasa soy más resultadista. Me da igual cómo juegue, quiero que gane. Prefiero jugar 'barraquero' y ganar que ser valiente y empatar. Y eso le pido a Marcelino, que gane, y para ganar es conveniente que no te metan tres goles por partido. PD: No quiero ser muy agresivo, pero visto lo visto, que juegue Gameiro de titular. Ante el Eibar al menos tuvo ocasiones. En Londres, en un rato hizo más que otros...



Más opiniones de Carlos Bosch.