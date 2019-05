Enhorabuena Marcelino y futbolistas

Si las posibilidades del Valencia CF para dar un salto adelante pasan por estar de manera continuada en la Liga de Campeones, por mucho que a algunos les pese, y por mucho que lo hayamos criticado y yo el primero, Marcelino es el hombre. Lleva dos temporadas en el Valencia CF y en las dos ha metido al equipo en la Champions y además, todavía falta la final de la Copa del Rey. ¿Tiene que cosas que no gustan, no es perfecto y parece cabezón? Claro, como todos los entrenadores del mundo, como todos los periodistas, como todos los cocineros, fontaneros, abogados y electricistas. Pero más allá del debate diario o semanal posterior y anterior a cada partido, creo que es de justicia admitir el excelente trabajo de Marcelino como entrenador y también el de los futbolistas.

Entre uno y otros, forman un equipo competitivo, y esa es la clave. En esta vida conviene ser justo. Vino al Valencia CF para hacerlo mejor, y hoy lo es más que cuando llegó y además compite por ganar un título. Vale que está muy lejos de poder optar a ganar la Liga o de competir en Europa, pero la naturaleza no da saltos y el fútbol tampoco. Nos podemos poner todo lo dignos y exigentes que queramos, pero un equipo de fútbol no se construye en dos temporadas.



El Villarreal

Me han caído bastantes palos durante la semana por decir que estaba absolutamente convencido de que el Villarreal no iba a salir a perder en Getafe, que una cosa es la rivalidad y otra dejar que te metan goles. Empató a dos. En el fútbol profesional ningún club articula una estrategia para perder, eso no sucede nunca. Por otra parte, no dejemos de felicitar a Tebas, ha acabado con los maletines. Este final de temporada ha sido muy sano.

PD: Hacía tiempo que no veía tanto 'cerrilismo' como el que algunos sectores del entorno del Getafe ha mostrado estos días. Al margen de botarates que en todos los sitios hay, enhorabuena a Bordalás y a sus futbolistas, han hecho una temporada excelente.