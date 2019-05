¿Quién le pone el cascabel a Rodrigo?

Rodrigo hace una carta para el valencianismo en la que no se despide pero que huele a despedida que echa para atrás. Para explicarlo de una forma más evidente, ¿alguien cree que Gaya o Jaume no tienen el mismo sentimiento de gratitud? Ojo que no estoy criticando a Rodrigo, te gustará más o menos como futbolista, pero su actitud en el campo ha sido buena con altibajos lógicos en cinco temporadas -hablo de actitud y no de rendimiento- y su comportamiento con el club está siendo excelente porque no tiene ninguna intención de jugársela al Valencia CF, otra cosa es que se quiera marchar al Pepito CF. Pero volvamos a la carta. Gayà o Soler no han hecho una carta en la que no se despiden pero que huele a despedida porque saben perfectamente que la temporada que viene van a estar en el Valencia CF.

Detrás de las palabras de Rodrigo se esconden unas ganas de decir algo por lo que pueda pasar o por lo que va a pasar. Sin querer decírnoslo, Rodrigo nos lo ha dicho. Eso sí, no está engañando a nadie. No está jugando al gato y el ratón con el Valencia CF. Y eso le honra. Pero se quiere ir porque tiene posibilidades de jugar en clubes muy importantes. Por eso el tema está en estos momentos en saber quién le pone el cascabel al gato. Él ha escrito una carta a la afición que huele a despedida pero en la que no dice que se quiere ir, y su entorno, o gente que está autorizada a hablar por él, dice que está feliz de la vida en Valencia y que cuando le llaman otros clubes les dice que hablen con el Valencia CF, peo ojo, no les dice no hace falta que hables con el Valencia CF porque estamos felices de la vida y no nos vamos a mover de allí. Mientras, Mateu Alemany admite en rueda de prensa que sabe que hay equipos interesados. ¿Todavía tienen dudas? Si todavía tienen dudas, Mateu también ha dicho de Rodrigo que «en función de los movimientos que haya, y contando con la voluntad de los futbolistas, tomaremos decisiones» al tiempo que recordó una de las máximas del futbol, «los jugadores juegan donde quieren y nosotros queremos jugadores felices e implicados». Total, que Mateu está diciéndole a Rodrigo que si se quiere ir, que dé el primer paso. Después de ganar la Copa Rodrigo no quiere que se diga que está como loco por irse del Valencia CF porque es un tipo agradecido, y después de ganar la Copa el Valencia CF no quiere que se diga o se sepa que está como loco por hacer caja con Rodrigo. Si llega una buena oferta, se sentarán y le pondrán el cascabel al gato. Y no se acabará el mundo.

Más artículos de opinión de Carlos Bosch, aquí.