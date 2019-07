Lo que esconde la decisión de Maxi

Con lo mucho que lo ha intentado el West Ham, que se ha puesto hasta cansino y obsesivo según cuentan en el Valencia CF ahora que todo ha pasado, hay que celebrar y no poco que Maxi Gómez vaya a ser este sábado futbolista del Valencia CF de manera oficial. Tal y como está el fútbol hoy en día para según qué posiciones y futbolistas, las armas del Valencia CF han de ser la seriedad y el proyecto. El debate de porqué el décimo de la Premier, que no juega en Europa, tiene más poderío econónico que el cuarto de la Liga española lo podemos tener, podemos analizar sus causas, pero no nos engañemos, es una realidad con la que se encuentra el Valencia CF. Los caladeros lógicos del club de Mestalla siempre fueron jugadores que lo han hecho bien en este tipo de equipos, Celta, Getafe, Zaragoza, Espanyol, Betis, y lo digo sin tratar de menospreciar a nadie, es más bien una manera de definir la carrera de un futbolista desde el punto de vista 'evolutivo'. Con 22/24 años lo haces bien en estos equipos y vas al Valencia o al Atlético. O al Sevilla. Y si demuestas que lo haces bien también en estos, con 25/27estás preparado para intentarlo en los equipos más grandes. Pura evolución que ahora el dinero corrompe. Ahora lo haces bien en el Celta, el Getafe o el Espanyol, y un 'media tabla' de la Premier te da una fortuna. Que Maxi haya optado por dar un salto más lógico desde el punto de vista de su 'evolución' como delantero nos da una buena medida del futbolista que ha fichado el Valencia, porque viene a decir que quiere gloria y antepone lo deportivo a lo económico, y ese es un concepto que debe aprovechar el Valencia CF para seguir creciendo, aunque lleve implícito que el futbolista que hoy te quiere porque quiere gloria y crecer, cuando lo logre, querrá más en otro sitio porque considerará que tú no se lo puedes dar. Fichar y revalorizar para después vender no es necesariamente un mal plan si lo haces bien y aciertas. Por otra parte, la decisión de Maxi también nos enseña que el Valencia CF tiene buen cartel, que vuelve a ser un equipo atractivo. Si un futbolista te prefiere a ti antes que el dinero de otros, algo ve que le gusta para elegirte. Evidentemente, la Liga de Campeones tiene mucho que ver. Hace solo unos años esto no podíamos decirlo. Mateu y Marcelino son los culpables. Es más que evidente.



Más opiniones de Carlos Bosch.