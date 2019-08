Ahora, ¿qué es defender al Valencia CF?

Pues un aplauso para Marcelino por la rueda de prensa que dio ayer. Primero me ha gustado que no salga con ganas de quemar el club por dentro y por fuera, porque aunque le sobren motivos, hay un partido de liga y él es el entrenador del Valencia CF, el cargo le obliga a tratar de mantener la calma porque se supone que es buena para afrontarlo. Y segundo me ha gustado que pida. Es el entrenador y tiene que pedir. Hay una sutil pero profunda diferencia entre pedir fichajes o un recambio de garantías para Rodrigo con la esperanza de quien sea, en este caso Peter Lim, recoja el guante, y entre 'pegarli foc a la falla'. Creo que el asturiano ha estado en su papel, incluso cuando se ha puesto la venda antes de la herida con eso de que si no llegara un recambio de garantías para Rodrigo tal vez el objetivo ya no deba ser entrar en la Liga de Campeones. No lo comparto en absoluto porque alguien podría decir que con Otamendi las aspiraciones serían mayores que sin él, pero le entiendo. Si acaso, lo que me mosquea es que si lo dice, es porque algo sabe. Y eso me preocupa y no poco. No creo que a Peter Lim se le ocurra vender a Rodrigo y no hacer una inversión considerable en un recambio de garantías pero me temo que vamos a tener que estar atentos al respecto porque ya me ha llegado algún que otro 'input', y lo digo totalmente en serio. Si finalmente el Valencia CF vende a Rodrigo, qué haga el club con el recambio, servirá para calibrar el proyecto y las intenciones del propietario. Y no me refiero a la necesidad de acertar porque te puede pasar aunque la venta esté planificada y el recambio previsto desde hace meses, me refiero a que dependiendo del dinero invertido sabremos la voluntad que hay de acertar. Pero vamos a tener tiempo de sobra para debatir el asunto. Por otra parte, la crisis que parte en dos al Valencia CF y amenaza con reventar un proyecto que tenía muy buena pinta, le obliga a uno a tener que hacer alguna que otra reflexión con una pregunta por encima de todas: ¿Qué es defender al Valencia CF ahora mismo? ¿Denunciar día y noche que entre todos la mataron y ella sola se murió? ¿Tratar de pintarlo todo de color de rosa? ¿Dar credibilidad a lo que te diga cualquiera de los actores con la absoluta certeza de que todos tienen su particular interés? ¿Intentar aproximarte a la verdad? ¿Ganar el partido ante la Real Sociedad? Sinceramente, no lo tengo claro, por ello espero que la Liga empiece con victoria para que mi amigo José L. pueda tomarse un descanso. Lo está pasando mal.



