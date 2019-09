La melancolía impostada es peor que la prepotencia sin máscaras" ha dicho el forneret que escribió en 1999. Lo he buscado por La balada y no lo he encontrado. Ha sido un palo porque esperaba que me sirviera de inspiración un día como hoy, que soy mojama pura. Tiene razón otra vez el condenado, mejor que desde la capital nos digan la verdad cruda y a la cara por mucho que de primeras toque las narices, mucho mejor que se muestren sinceros, prepotentes y chulescos a que nos pasen la mano por el lomo de manera indulgente y nos regalen los oídos aunque sea con sana intención, que aunque en contadas ocasiones, lo cierto es que haberlos haylos. Ese aplauso lleva dentro la mirada del que se cree superior. Al final, la capital es la capital y cuando toca arrebato toca arrebato. Otra manera de definirlo es que cuando saltas al Bernabéu y te pitan, es buena señal,significa que les pica. Si te aplauden, es porque eres amigo, se han acostumbrado a ganarte fácil... Es la mano por el lomo, "venga campeón, a ver si el año que viene nos vemos otra vez por aquí...". Nada tiene que ver eso con el carácter traquero y ganador del valencianista. Nos va la marcha.



Nostalgia de Rafinha

Hay una canción muy buena de Cisco Fran y su grupo La Gran Esperanza Blanca que cuenta la historia del debut de Mario Kempes con el Valencia CF. Fue un desastre y dice Cisco que esa fue la única vez que Mario, estando en València, sintió nostalgia de Bell Ville, el pueblo argentino donde nació. Me estoy planteando hacer una versión de la canción y titularla 'Nostalgia de Rafinha' porque está siendo hasta empalagoso. Bueno, ahora que lo pienso, Denis Suárez igual puede cantarla con otra letra, 'Nostalgia del Valencia CF'.



Empieza el femenino

Este fin de semana empieza la Liga Iberdrola, la de fútbol femenino. Su avance se deja sentir en las redacciones. Recuerdo cuando hace muchos años hacía crónicas del San Vicente Valencia en el campo de Los Silos de Burjassot. El San Vicente de Antonio Descalzo se convirtió tiempo después en el actual Levante UD Femenino. Ahora el fútbol femenino ha entrado en las redacciones, «empieza el femenino» es la frase más escuchada esta semana.