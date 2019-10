Robot en Mestalla

Me suele ocurrir después de una derrota o un mal resultado, que al día siguiente empiezo a verlo de otro color y seguramente sea por mi optimismo casi genético. Pero esta vez no. O digo mejor, esta vez me ha pasado menos. Hoy escribo esto y tengo que hacer un esfuerzo por no 'pegarli foc a la falla' a pesar de que con calculadora en mano, que no es poco en la tercera jornada de la liguilla de la Champions, hay opciones reales de pasar a octavos. Pero pesa más el mal partido que la matemática. Pesa más la pésima imagen que ofreció el equipo en un partido en el que tenía que dar un paso adelante, que las cábalas. Y en el concepto cábalas caben todas las acepciones del diccionario, que acabo de mirarlo solo por curiosidad.



La estabilidad

Y enfrente la nada. Me preocupa la sensación de inmovilismo que ofrece el Valencia CF en estos momentos. Bueno, lo que me preocupa sobre todo es la sensación de que no hay plan. Ahora, el club son Celades y los futbolistas. Bueno, Celades, los futbolistas y sobre todo lo que hagan, es decir, si sacan buenos resultados es bien, si sacan malos resultados es mal. Y eso no es un plan. Sin entrar en los motivos que llevan a Meriton a deshacer la estructura que te sacó del barro, lo que es evidente, al menos en mi opinión, es que se salió del él de la mano de profesionales que, con errores y aciertos que es normal, tenían un plan y se aplicaban a llevarlo a la práctica. No me gusta que el plan de ahora sea que no hay plan y que ya veremos cuándo lo hay. El equipo, cuerpo técnico y futbolistas, necesita estabilidad, y es más fácil tenerla si un portavoz pone paz de vez en cuando, y si un director deportivo sabe leer los momentos del fútbol y hacer que futbolistas y entrenador se sientan arropados.



Sayonara Paquetes

Ha bajado del cielo una nave espacial y ha parado en Mestalla. Aplicado y atento, de ella ha salido un robot que toma nota, no es autómata ni marioneta, es un poeta. Robot es del Valencia CF y viene a tender lazos, puentes y amar. Y robot no comprende caos en Mestalla y en la entidad, activar mecanismos: robot despegar. Sayonara, paquetes... Dejando un rastro de polvo estelar, volvió a su planeta blanquinegro, hermano valencianista no es nada personal, ya volveremos cuando todo sea normal. (Pido perdón a Zoo, pero llevaba mucho tiempo con esta idea en la cabeza).