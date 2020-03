Celades, Marcelino y los neanderthales

Recuperar a Coquelin y Rodrigo es mucho recuperar. Reducir los problemas del equipo a las bajas en defensa es mucho reducir y no se sostiene desde el punto de vista futbolístico, por más que es indiscutible y evidente que con mejores defensas defenderás mejor y por lo tanto con mejores futbolistas eres mejor equipo. Y Coquelin y Rodrigo hacen del Valencia CF un mejor equipo. Pero pasa que no solo con mejores futbolistas se sale de una situación como la que tiene el Valencia CF de Celades en estos momentos.

Por encima de todo, lo que ahora necesita este equipo son líderes que tiren de él, y de eso, va bastante servido. Paulista y Gayà tiraron del carro en el partido ante el Betis y tras ellos se puso Kondogbia, y para Vitoria se suman dos jugadores vitales en ese sentido. Si estos jugadores son capaces de darse cuenta de que no van a ganar a nadie con la gorra y que para sumar los tres puntos en Vitoria tienen que sufrir, hay posibilidades de ganar. Y tiene pinta de que se han dado perfecta cuenta de ello. Está por ver si por el camino harán entrenador a Celades -aunque me temo que eso es mucho decir porque la naturaleza no da saltos y el fútbol tampoco-, pero las pocas o muchas posibilidades de que este Valencia CF remonte el vuelo pasan por la autoestima de sus futbolistas. Han pasado por malos momentos y las dudas llegaron a entrar el vestuario, pero no perdieron la autoestima.

Del cese de Marcelino ya he dicho lo que pensaba en más de una ocasión, pero tengo clarísimo que el gen competitivo que mantiene vivo a este equipo lo inculcó ahí dentro Marcelino y Celades sabrá qué ha hecho para que se haya esfumado de sus manos como un azucarillo, pero la realidad es que si este todavía tiene opciones de ser cuarto, es porque sus jugadores hacen como los neanderthales del Clan del Oso Cavernario, buscan en su memoria una manera de entender el mundo que les guíe porque son incapaces de descifrarlo des el punto de vista de la razón lógica. Para ellos, todo está en sus antepasados... Este equipo es capaz de ganar en Vitoria, si lo hace, cuidado que habrá tiempo para todo.

