Entre Ferran Torres y Gerard López

Entrevistar a Gerard López para recordar el partido en el que le hizo tres goles a la Lazio en Mestalla en cuartos de final de la Liga de Campeones me ha recargado las pilas porque escucharle hablar de cómo siente su hijo el valencianismo a uno le reconforta en estos días de cautiverio doméstico en el que ostento el dudoso récord de que mis hijas todavía no me han tirado de casa aunque empiezo dudar seriamente qué pasará cuando termine todo y sea legal salir a la calle. Pues eso, que ha sido interesante entrevistar a Gerard y gratificante ver que el Valencia CF y su afición han dejado huella en él para bien. Pero me ha llamado la atención una situación que él explica de cuando tomó la decisión de abandonar el Barça y fichar por el Valencia CF porque me lo he llevado a la actual situación de Ferran. Vaya por delante que no se puede comparar un caso con el otro, fundamentalmente porque Gerard no era un jugador de élite y Ferran sí lo es, Gerard tenía 17 años, jugaba en segunda división y no había jugado en primera. Y sobre todo porque Gerard era una de las perlas de la cantera azulgrana pero no entrenó ni un solo día con el primer equipo. Lo dicho, no se puede comparar.

Al Valencia CF se le puede acusar de no haber renovado al canterano de Foios hace uno año, pero no de no apostar por él. De hecho, le ha ofrecido un contrato en el que se queda, como mínimo, entre los cinco mejor pagados. Pero dice Gerard que cuando comenzó a filtrarse que él había firmado por el Valencia CF y el equipo se jugaba la vida para no descender a segunda b, él tuvo que dar la cara ante el entrenador y todos los compañeros y decir que sí, que se marchaba al Valencia CF a final de temporada pero que pelearía por salvar al equipo. Y ahí es donde entra en juego el factor Ferran. Desde la información sigo pensando que el futbolista va a renovar porque él quiere y el club también, y si las dos partes quieren seguro que de una manera u otra, serán capaces de llegar a un acuerdo, aunque tengo claro que no va a ser nada fácil. Lo que no me imagino es a Ferran diciéndole a Gayà, Jaume o Parejo, que con veinte años rechaza ser de los cinco mejor pagados del Valencia CF, que es mucho más de lo que ellos cobraban a su edad, y que prefiere buscar otros retos que no sean crecer en el club que le ha crido como futbolista. Es cierto y evidente que ninguno de los tres a los veinte años era lo trascendente que es Ferran en un equipo como el Valencia pero aunque no estoy en la mente de Ferran, y lo digo con toda sinceridad, esa situación no la veo... Por cierto, una de las pocas cosas buenas que tiene para el Valencia CF que se haya parado el fútbol es que Ferran no sigue aumentando su valor y sobre todo, que no hay Eurocopa en la que pueda deslumbrar al fútbol mundial al más alto nivel. Consuelo de tontos...

