Se le fastidió el chiringuito al señor Rubiales...

El señor secretario general de la Federación Española de Fútbol, Andreu Camps, ya tiene en su poder desde este jueves una circular de la UEFA en la que le dice que su propuesta, o mejor dicho, la de Rubiales, es arbitraria y caprichosa -sospechosamente caprichosa diría yo-, y que no hay por dónde cojerla. Sí, la UEFA ha tumbado al cien por cien la propuesta de la Federación que, cambiando las normas a su antojo y casualmente de nuevo contra los intereses del Valencia CF, quería que si el campeón de Copa del Rey ya tuviese plaza europea a través de la Liga, fuese a la Europa League el subcampeón y no el séptimo clasificado. ¡Quería que si la Liga no se reanuda, el séptimo clasificado se queda sin Europa League, y quién es el séptimo clasificado? ¡Bingo!

¿Por qué? Pues porque Rubiales quería celebrar la final de Copa a finales de verano con público para darle pompa y circunstancia al partido. ¡La fiesta del fútbol español! Sé perfectamente que la final de Copa es una fiesta del fútbol, he vivido más de una, y lo siento mucho por los aficionados de la Real Sociedad y el Athletic, pero la cosa no está para fiestas. Si se reanuda el fútbol, ¿ por qué la Liga ha de ser a puerta cerrada y la final de Copa no?

La UEFA le da la razón al Valencia CF y a más clubes de la Liga española que se sintieron perjudicados por la arbitraria decisión de Rubiales. Y si la UEFA le da la razón al Valencia CF en algo que además es justo, hay que aplaudirlo con la misma vehemencia con la que criticamos otras cosas. Como pasó, por ejemplo, cuando la justicia europea le dio no hace tanto la razón al Valencia CF con el asunto de la multa. Perdón€ ¿pasó?

Que se sepa esto. La Federación Española cambió la norma sin avisar a los clubes, ni a través de la Federación Española no tampoco a través de las Federaciones Territoriales, por ello, no quiero olvidarme del mencionado Andreu Camps, que nos dedicó una parrafada hablando de que la decisión de Rubiales estaba sujeta a "seguridad jurídica". ¡Toma ya! Pues nada, ahora que la UEFA le quita la razón a su propio vicepresidente, porque recuerdo que Rubiales es el vicepresidente de la UEFA, supongo que en virtud de la seguridad jurídica ambos, Rubiales y Andreu Camps, estarán preparando un recurso amparados en su particular seguridad jurídica para ir contra la UEFA que preside Alkesander Ceferin. ¡Venga valientes, ahí os quiero ver! Que no se me pase, enhorabuena al Valencia CF porque esto va más allá de que te den la razón, se trata de que no te pisoteen. El siguiente paso será acudir a los juzgados ordinarios para reclamar justicia por al 'cacicada' de la Supercopa de España, pero calma, que tendremos tiempo. De hecho, puedo asegurar que ese tema lo decidirá un juez... PD: ¿Hace falta que el Valencia CF le pida al presidente de la Federación Territorial Valenciana de Fútbol que le defienda para que le defienda? Se supone que ha de defender los intereses de los clubes a los que representa€

Puedes leer más opiniones de Carlos Bosch en este enlace.