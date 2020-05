¿Y si el Valencia CF quiere 'volverse loco' con Ferran?

Vamos con el asunto de la renovación de Ferran Torres. De momento la noticia sigue siendo la misma que la semana pasada, pero no por ello deja de ser noticia. Quiero decir, que Ferran siga sin responder ni decir nada a la propuesta de renovación que le hizo el Valencia CF entre finales de febrero y principios de marzo, es noticia.

Dicho esto, no quiero dejar pasar la ocasión de hacer una reflexión. Si el Valencia CF valorase la opción de volverse loco e igualar cualquier oferta que tenga el jugador para retenerlo a toda costa, ¿qué tiene que hacer? O dicho de otra forma, la NO respuesta de Ferran hace imposible la contraoferta del Valencia CF. Dime qué te dan, para ver si puedo llegar... Pues tampoco eso es posible. De ahí, a pensar que no quiere renovar, hay un paso, pero no lo digo porque no lo sé...

