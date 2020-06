Yo también quiero un VAR a la carta

La vida sigue igual tras el parón liguero por la pandemia del coroanvirus. Dos partidos del Real Madrid en la Liga y dos ayudas puntuales y estratégicas por parte del VAR para facilitarle la victoria. ¡Seré ingenuo que llegué a pensar que esto iba a cambiar! ¿Que cómo jugó el Valencia CF y si hizo méritos para no perder? Pues ahora no estoy hablando de eso, estoy hablando de que la tecnología también vale pare beneficiar a los de siempre. El Valencia CF fue mejor en la primera parte pero no la ganó porque el Real Madrid tiene un VAR a la carta, y fue peor en la segunda parte y la perdió. VAR a la carta y licencia para pegar patadas y que no te saquen tarjeta amarilla. Jugar mejor o peor, perder, ganar o empatar mereciéndolo o no, es fútbol, lo otro es, como dijo Vicente Bau, la misma chorizada de siempre. Otra cosa a analizar son los cambios de Albert Celades. El Valencia CF no estaba bien pero fue a peor cuando el técnico decidió meterle mano. Mención especial para Guedes, para que se entienda, me recordó a mí cuando salí a correr tras la cuarentena: estaba oxidado.



Lo de Guillamón

Segundo partido de Liga desde la reanudación del campeonato y segunda titularidad de Hugo Guillamón. Primero hizo pareja con Diakhaby y ahora con Mangala. ¿Podemos decir que es el segundo central del Valencia CF teniendo claro que el primero es Paulista? Pues sí, se puede decir. La prueba del algodón será cuando vuelva el brasileño. Apuesto a que formarán pareja los dos. Por otra parte sigo pensando que Celades no ha acertado con la gestión de Mangala. Si el francés juega hoy es porque está apto para jugar, por lo tanto, el técnico no lo hizo bien en los meses anteriores. Si fichas a un futbolista que está dos años sin jugar por lesión pero que ha jugado en equipos como el Valencia CF, el Oporto, el Manchester City y la selección francesa, estás obligado a darle minutos poco a poco para darle la oportunidad de recuperar su nivel. Eso Celades no lo hizo. Al contrario, cuando no tuvo más remedio lo puso tres partidos en ocho días y Mangala se lesionó... ¡claro! Repito, si es titular contra el Real Madrid es porque está apto. ¿De verdad Mangala no estaba para haber tenido más oportunidades? De Guillamón solo una cosa más. Si de lo que se trata es de ganarse la renovación sobre el terreno de juego, no hay más que hablar. Podemos aceptar pulpo como animal de compañía -repito, pulpo como animal de compañía- y que no esté para el primer equipo, pero desde luego tampoco está para volver al Mestalla la temporada que viene. Entiendo que haya debate futbolístico en lo anterior, pero en lo que no puede haber debate es en que el Valencia CF tiene que renovarlo. Ahí hay un activo del club que termina contrato en unos días. ¿Lo van a dejarlo escapar? Toca mojarse.

