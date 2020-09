Que le traigan el sofá a Javi Gracia

Digerida ya la victoria del Valencia CF ante el Levante UD, me temo que no terminamos de ser conscientes de la carta de presentación que hizo el jovencísimo Yunus el pasado domingo. Hizo una cosa que, sumado a un físico envidiable, hace que uno comience a frotarse las manos ante la posibilidad de lo que se avecina: jugó el primer partido en primera división de titular y lo hizo como si llevara jugando toda la vida. Sé de futbolistas que ahora juegan en equipos muy grandes, que cuando debutaron en el primer equipo del Valencia CF, se asustaron. Y lo digo de manera literal porque lo sé de primera mano. Uno hasta admitió que cuando se vio en el túnel de vestuarios antes de saltar al terreno de juego, se le secó la boca. Hizo tan mal partido, que lo cambiaron al descanso. Eso sí, poco a poco fue creciendo hasta el punto que llegó a internacional absoluto. Pues bien, el amigo Yunus se fundió todo ese proceso en lo que le costó sentar a Clerc, lateral izquierdo del Levante UD al que le sacó las costuras.

El equipo y la entidad

El equipo haciéndole un favor a la entidad. O mejor dicho, a sus dirigentes. No es la primera vez que sucede, sí es la primera vez que la entidad, desde fuera, parece tan endeble como ahora, de ahí que tiene pinta de que el favor nunca fue de tal envergadura. La victoria ante el Levante UD no solo llena las cantimploras de la confianza y autoestima de los futbolistas de manera individual y colectiva, sobre todo le da una tregua a Meriton que, merecida o no, espero sepan aprovechar. Y aprovecharlo es ficharle al entrenador lo que pide. Ojo, no plegarse a todo lo que te diga que necesita, pero si es más que evidente que el equipo necesita refuerzos en la defensa y en el doble pivote -como es el caso-, pues traerle refuerzos y actuar de una manera razonable, es decir, no fichar una lámpara si te ha pedido un sofá. En otras palabras: Lim y Murthy tienen que buscarse la vida y fichar un defensa y un pivote, como mínimo. Este equipo, con los refuerzos pertinentes, será competitivo. Otra cosa es saber dónde llegará.

Las apuestas

Igual soy demasiado atrevido pero me temo que el debate sobre Kang In y la idoneidad del Valencia CF de apostar por él ha durado bien poco. Con el equipo que hay ahora y dadas las apreturas económicas, ¿por quién apuestas si no es por el coreano? Y me reitero: si yo soy el máximo accionista del club le digo al entrenador «este juega hasta que tengamos claro que no vale». Mientras el futbolista entrene bien y en el campo se entregue, me parece bien que juegue, no digo de titular siempre, digo que me parece bien que se apueste por él. Y lo mismo digo de Yunus.

