Ya se puede decir porque salta a la vista. Este Valencia CF no va a ganar todos los partidos y está por ver hasta dónde llegará, pero donde había desorden ahora hay orden. De por medio han tenido que pasar cosas y alguna demasiado llamativa, como el intento de dimisión del entrenador a pesar de que el día antes los jugadores le dijeron mister no te vayas, pero aquello de nunca es tarde si la dicha es buena va como anillo al dedo porque ahora está todo en su sitio: Javi Gracia ya ha asumido que va a seguir siendo entrenador y sobre todo que no será un mártir porque lo del mercado de verano ni es eterno ni lo justifica todo, y por lo tanto si no gana partidos le puede pasar lo que a todos los colegas de profesión, y los futbolistas se han dado cuenta que lo más operativo es que se centren en fútbol porque como a Gracia, el disfraz de mártires les sirvió hasta Elche. Tras aquel ridículo unos y otro se vieron en el foco y de aquellos lodos a golear al Real Madrid. Así es el fútbol.

Puesto todo con cierta perspectiva y dado que la situación era tan anómala, posiblemente todo lo que pasó hasta la primera parte del Martínez Valero fue lógico, tan lógico como fue la reacción que generó, por eso lo de nunca es tarde si la dicha es buena. Ahora el entrenador puede centrarse en tener un discurso ganador porque dar lástima no gana partidos y los futbolistas ya saben que pueden elegir. Opción A: no trabajar y ser el ridículo del fútbol español. Opción B: trabajar todos juntos y a tope para tener la opción de ganarle al Real Madrid. ¿Cuántas veces por ejemplo le había ganado Maxi al Real Madrid? Ese es el tema. Pues bien, ahora es cuando jugadores y cuerpo técnico tienen que decir cansinamente lo de partido a partido mientras miran de reojo la clasificación, pero la miran para arriba. Se les perdonará si dentro de sus posibilidades son ambiciosos y luchan por quedar lo más arriba posible. Nadie les está pidiendo que jueguen la Champions, se les pide que no se conformen. Eso es el Valencia, no conformarse.

PD: Palabras de Carlos Soler en una reciente entrevista con Superdeporte: «Yo entiendo que a la afición le cueste un poquito más confiar porque ha habido muchas bajas y ninguna incorporación, entiendo al aficionado que esté frustrado y que piense que nos van a ir mal las cosas. Por ese lado lo entiendo, pero si leen esta entrevista me gustaría decirles que ojalá estén con nosotros porque somos un equipo joven, que es verdad que llevamos ocho jornadas y todos desearíamos llevar más puntos, pero la situación es la que es y les pido que estén con nosotros y nos apoyen. Nos vamos a dejar todo en el campo, somos un equipo que tenemos que ir mejorando poco a poco, cuanto antes mejor, somos los primeros que queremos tener más puntos, pero les diría que confíen en nosotros». Amén.

