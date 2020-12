Por fin Javi Gracia sabe dónde está

Javi Gracia ya sabe de verdad lo que es el Valencia CF. Siempre me ha dado la sensación que no termina de medir con exactitud la dimensión mediática del conjunto de Mestalla y todo lo que eso conlleva por aquello de que cosas que en otros clubes pasarían desapercibidas aquí son de vida muerte. Es como si no fuese consciente de la importancia que tiene en València todo lo que dice el entrenador del Valencia CF y no lo digo con el ánimo de criticarle por haber denunciado el tema de los fichajes, lo que digo es que no tiene relato, no tiene mensaje. Javi Gracia no tiene una estrategia comunicativa. Y si la tiene, es bastante flojita. No sé si ya le ha dado tiempo a darse cuenta de que un entrenador del Valencia CF tiene que salir en rueda de prensa con un mensaje claro y sabiendo cómo lo tiene que dar, pero por lo menos ya sabemos que tiene miedo, y eso significa que ya sabe a qué se enfrenta. Ahora que tiene el toro enfrente y que amenaza con darle alguna cornada de extrema gravedad, no responde a todo con su habitual alegre inocencia. Rueda de prensa posterior al partido de Terrassa y el compañero Salva Folgado le hace una excelente pregunta que, no sé si en su alegre inocencia no esperaba, pero la esquiva. Hasta ahora, no había esquivado ninguna, ni lo de Lato y el Covid. Esta fue la pregunta: "¿Es consciente de que han estado cerca de uno de los ridículos más grandes de la historia?". Y esto responde el técnico navarro: "Soy consciente de las dificultades que hemos tenido, hemos ido perdiendo hasta los últimos minutos y soy consciente de cómo ha ido el partido, hemos estado en inferioridad, hemos peleado a contracorriente durante muchos minutos y al final hemos conseguido pasar, pero no podemos estar contentos con el desarrollo del partido ni con el partido, pero trataremos de hacerlo mejor la próxima vez".

A ver si ahora se da cuenta que lo que dice importa y que su mensaje tiene que ser ganador, de líder, y que una cosa es todo lo que ha vendido Meriton y otra que él, directa o indirectamente, lance mensajes de los que los que sus futbolistas pueden interpretar que no cree que ellos sean lo suficientemente buenos. Javi, lo que dices importa. PD: Incongruencias de la alineación de Javi Gracia en Terrassa. Que Álex Blanco no juegue ante un Tercera después de ser titular en Liga ante el Villarreal o la Real Sociedad. Pasa del todo a la nada, y luego resulta que sale de suplente y lo hace bien. Y mejor lo hizo cuando jugó de carrilero largo. A ver si va a ser esa su posición para el fútbol de élite... ¿De verdad Jason merecía jugar de titular por delante de Álex Blanco? Poner a Koba Koindredi de pivote defensivo cuando no juega en esa posición en el filial. Ahí juega Adri Gómez. Y pensar que una de las cosas que hizo que Murthy se decidiera por él fue la gestión con los jugadores jóvenes...

Puedes leer más opiniones de Carlos Bosch en este enlace.