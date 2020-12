¿Cuántos jugadores de este Valencia CF serían titulares en el Sevilla?

Lopetegui mete a Rakitic en la segunda parte y el Valencia CF, cuando se lesionan Gayà y Paulista, tiene que meter a Guillem Molina y a Álex Blanco, dicho con todo el respeto del mundo para los dos canteranos, porque además estaban lesionados Guillamón y Lato.

Llegó un momento del partido que ganarle al Sevilla se convirtió en misión imposible si encima le sumas que Jaume no para la que tiene que parar. Si cuando llega el minuto 70 no has metido las pocas ocasiones de gol que has generado más o menos claras, se esfuman tus opciones de ganarle al Sevilla porque pasaban por ponerte por delante y aguantar atrás. Eso obligó a arriesgar, y recibiste gol en una contra.

En ocasiones he sido crítico con Javi Gracia pero de esta derrota creo que no tiene culpa. Un entrenador tiene que diseñar un plan con el que su equipo tenga posibilidades de ganar el partido, y con el plan de Gracia el Valencia CF pudo ganar. Si Cheryshev no la mete o si Jaume no la para, no es achacable al técnico. Y tampoco creo que haya que recriminarle que quisiera ganarle al Sevilla haciendo de equipo pequeño porque ahora mismo es lo que hay, el Valencia CF es, comparado con el Sevilla, un equipo pequeño. ¿Cuántos jugadores del Valencia CF serían titulares en el Sevilla? Gayà, Maxi... Paulista jugaría muchos partidos y no me olvido de Guedes, cuando está bien. Pero claro, la otra pregunta es la que te da la verdadera medida de la situación: ¿Cuántos jugadores del Sevilla serían titulares en el Valencia CF? Navas, Rakitic, Bono, Diego Carlos, Koundé, Jordán, Fernando, Ocampos...

La plantilla del Sevilla la ha hecho Monchi y la del Valencia CF Peter Lim y Anil Murthy con el único parámetro de igualar gastos y costes. Repito lo que he dicho cientos de veces, me cuesta criticar al Valencia CF por no querer generar deuda por más que Peter Lim llegó prometiendo el oro y el moro, pero una cosa es contener el gasto y otra contener el gasto y hacer una plantilla. No tiene nada que ver. Y ojo que posiblemente sea el peor día para decir esto porque al final el Valencia CF que termina perdiendo 1-0 por una contra y un error del portero tiene lesionados a Racic, Gayà, Paulista, Kangin Lee, Lato, Cillessen, Guillamón y Gameiro. El Valencia CF hizo un partido serio ante un equipo que hoy por hoy es muy superior a él. Pero el problema ahora ya no es si le tenemos envidia sana al Sevilla porque su proyecto lo diseña un profesional del fútbol, o si nos pegamos entre nosotros por ver quién grita más alto. Ahora el problema es que haciendo dos partidos serios ante Barça y Sevilla el Valencia CF ha sumado un punto y que se acerca poco a poco a las posiciones de descenso a segunda división. Caer ahí con un equipo tan bisoño me da pánico.

