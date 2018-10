"En València se verán aún muchos récords"

Se acerca el gran día, el 28 de octubre. Como corredores y como entrenadores y líderes de dos clubes muy arraigados en el atletismo valenciano como son Runners Ciudad de Valencia (Fernando Ortiz) y Kenyan Urban Way (Raquel Landin), ¿qué consejos dan a los que vayan a correr el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso.

¿Cómo deben afrontar estas dos últimas semanas?

— Fernando Ortiz de Fez: A falta de dos semanas el cuerpo nota ya la adaptación al entrenamiento. Es por tanto el momento de bajar la carga de trabajo. Sobre todo la última semana que debe ser de descanso relativo. El objetivo es llegar al 28 de octubre lo más descansado posible. Ya en carrera, siempre recomiendo que se vaya de menos a más, en progresión, eso nos permitirá acabar con buenas sensaciones.

— Raquel Landín: El Medio Maratón es ya una distancia muy seria que hay que preparar al menos durante 3 meses realizando entrenamientos específicos a ritmo objetivo. Es importante respetar ese ritmo el día de la competición. Es muy fácil ´venirse arriba´ en una prueba como ésta: el entorno, el gran número de participantes, de público, de ambientación... nos puede hacer llevar a salir más rápido de lo que debemos. Hay que guardar fuerzas para el final. En los días previos hay que llenar los depósitos de energía: descanso y cuidar la alimentación. También es importante hidratarse bien los días previos y probar antes los geles energéticos que se vaya a utilizar.

Para muchos el Medio Maratón es un fin en sí mismo pero para otros sin embargo, se trata de un test de cara al Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP que se celebra el 2 de diciembre. ¿Estos últimos, cómo deben afrontar los 21,097 kms? ¿se puede ir a por marca en las dos carreras o hay que elegir objetivo?

— F.O. Este año, hay una semana más de recuperación. Después del Medio Maratón faltarán 5 para el Maratón. A los que vayan a correr también el 2 de diciembre no les recomiendo que hagan la Media al 100%. Hay que tener en cuenta que justo después del 28 de octubre comienzan una semanas clave de preparación para el maratón, son las de más carga de kilómetros. Mi consejo es ser conservador en la Media y tan sólo en los 5 ó 6 últimos kilómetros correr al ritmo al que iríamos si el Medio Maratón fuese nuestro único objetivo.

— R.L. El Medio Maratón es un test perfecto para los que van a por el Maratón. Pero deben tomárselo como eso: un entrenamiento de calidad. Yo recomiendo ir unos segundos por debajo del ritmo que se llevará en maratón.Por ejemplo, si los 42 k se van a hacer a 5 min/km, el medio maratón debería hacerse a 4:45

Este año el Medio Maratón de València vuelve a batir récords de participación. La organización cerraba la inscripción un mes antes de la prueba con una nueva cifra récord de 15.500 inscritos. ¿Cuál creen que es la clave?

— F.O La clave es la buena organización, el cuidado diseño del recorrido, la gran animación que hay a lo largo de toda la carrera... pero también para mí es clave también el trabajo que se ha hecho en la última década. Se apostó por crear en València un circuito de carreras cortas que ha sido el vivero en el que mucha gente se ha enganchado a correr y luego han dado el salto al medio maratón y al maratón.

— R.L. Tanto el Medio Maratón como el Maratón de València son carreras de la máxima calidad internacional. Aquí lo tenemos todo: un recorrido muy llano y rápido, una ciudad volcada con la carrera, un buen clima...

¿Cuántos corredores de Runners Ciutat de València y de Kenyan Urban Way correrán el día 28?. ¿Han organizado grupos de entrenamiento específicos estas últimas semanas?

— F.O. El Medio Maratón es una de las pruebas ´grandes´ para los miembros de Runners Ciutat de València. El año pasado fuimos el club con más corredores en meta, un total de 223 y el tercero más numeroso en el maratón, con 120. Al principio de temporada hacemos planificaciones específicas para los que quieren preparar el Medio maratón, el Maratón, el 10k...

— R.L. Alrededor de 30 corredores de The Kenyan Urban Way correrán el Medio Maratón. Nosotros tenemos grupos de entrenamiento los sábados. Las vacaciones las planificamos en función de la fecha del Medio Maratón para comenzar la temporada justo tres meses y medio antes.

El año pasado se batió el récord del mundo femenino. ¿Qué esperan de esta edición? ¿Ven posible batir también el récord masculino?

— F.O. El listón está ya muy alto, cada vez será más difícil, pero desde luego, València tiene todas las condiciones para que se batan más récords. Se ha hecho una muy buena selección de atletas élite y estoy seguro de que será una gran carrera.

— R.L. Yo creo que València puede soñar este año con el récord del mundo masculino. Viene el corredor que hizo de liebre al recordman mundial de maratón, Kipchoge ,en Berlín. Allí aguantó hasta el km 25 a ritmo de récord.

¿Qué les parece el nuevo recorrido? ¿Creen que es más rápido, más espectacular?

— F.O. Creo que los cambios son para bien, el anterior recorrido ya era muy llano pero además este año se reduce el número de curvas y hay rectas más largas. Este año la carrera es una semana más tarde y eso puede ser positivo para que la humedad (el mayor problema de València), sea menor.

— R.L. El nuevo circuito, basado en el que se utilizó en el Mundial de Medio Maratón creo que es un acierto. Me gusta que la salida se traslade a la zona de la Ciudad de las Ciencias, con la que ya se identifica el Maratón.

¿Cuál es su experiencia personal en el Medio Maratón de València. ¿Cuántas veces lo han corrido? ¿correrán este año?

— F.O. Yo corrí hace tres años pero ahora ese día me gusta más hacer un seguimiento de mis corredores. Me encanta verlos entrar en meta, ver sus caras de felicidad, es algo emocionante y muy bonito.

— R. L. Estoy muy ilusionada porque este año sí me he preparado para este Medio Maratón. Desde 2013 no corro esta carrera. Tengo una lesión crónica en la planta de los pies que me impide hacer muchos kilómetros, pero espero poder aguantar bien el 28 de octubre.