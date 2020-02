Fallece con 22 años el segundo clasificado del Medio Maratón de Valencia 2018

Conmoción en el mundo del atletismo, y del Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso, al conocerse este miércoles el fallecimiento del etíope Abadi Hadis, con solo 22 años.



El atleta, una de las grandes promesas de este deporte, no ha podido superar una grave enfermedad, tras varios días ingresado en el Ayder Referral Hospital de Universidad de Mekelle, en su país.



PinedaSport, dirigida por el español Juan Pedro Pineda, que era representante de Abadi Hadis, comunicó la noticia este miércoles por las redes sociales.





Abadi Hadis has passed away.



PinedaSport Family is devasted. We want to extend our condolences to his family and friends.



Athletics & Sport World is sad today. We will miss you Abadi. You will be always remembered! pic.twitter.com/FrEdmcyfK8