El Maratón de València homenajea a los corredores populares

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP ha presentado este martes, 1 de diciembre el 'Km 0 del Esfuerzo', una placa ubicada en el Plaça de la Marató, lugar de salida habitual de la prueba, que está dedicada a todos los corredores populares que este año no podrán tomar la salida el 6 de diciembre debido a la pandemia de la COVID-19.

"A todos los corredores a los que la pandemia del COVID-19 impidió disputar la 40º edición del Maratón Valencia, prevista para el 6 de diciembre de 2020. Con el material de las medallas que no pudieron recibir, creamos esta placa en el Km 0 del maratón para que su esfuerzo no quede sin reconocimiento.". Con este texto, la organización de la carrera, a cargo del Ajuntament de València y la SD Correcaminos, ha querido reconocer el esfuerzo de los 30 000 corredores que agotaron los dorsales en febrero y que no podrán correr.

Paco Borao, presidente de la SD Correcaminos, quiso acordarse de todas esas ilusiones rotas por la COVID-19 de miles de populares: "Este km 0 es un homenaje a todos los corredores anónimos que tienen el valor de enfrentarse a la mayor prueba olímpica, al maratón. Les agradecemos la confianza que depositan en nosotros y que intentamos devolverles por todos los medios".

Sandra Gómez, vicealcaldesa del Ajuntament de València y concejala de Urbanismo, aseguró que "el Maratón Valencia ha dejado una huella impresionante en la ciudad desde el punto de vista turístico, económico y social, con valores tan importantes como el esfuerzo, el trabajo y la constancia. Esta huella ahora será física y esta placa simbolizará las miles de pisadas de los corredores de todos estos años y sobre todo los que estos años no han podido acompañarnos. Trabajaremos para que en las siguientes ediciones estos puentes se vuelvan a llenar de miles de corredores".

Además, Álvaro Marchesi, director general de Pavasal, una de las empresas que se ha sumado al 40 aniversario del Maratón Valencia como patrocinador, explicó que desde su empresa comparten "los valores del maratón, la cultura del esfuerzo". "Para nosotros es un acto deportivo singular, puesto que su estadio son los pavimentos de la ciudad y es un orgullo ver cómo hemos podido participar todos estos años en que se siga llevando a cabo", concluyó.

La Organización del Maratón Valencia quiso invitar también a este pequeño homenaje al corredor popular a los clubes de Valencia Ciudad del Running, a los que invitó a llenar los balcones y ventanas de la ciudad con camisetas de running estos días y pidió colaboración para conseguir un #MaratónResponsable en la celebración de la Elite Edition de este domingo 6 de diciembre.