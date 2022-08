Alejandro Valverde (Movistar) se mostró este domingo especialmente crítico con el periplo de la 77ª edición de la Vuelta por los Países Bajos que "mejor no quiero decir nada".

"No ha habido más caídas porque controlamos increíblemente bien", afirmó en una jornada que al contrario que el día anterior en Utrecht, donde sufrió una caída sin consecuencias en los 700 metros finales, consiguió "salvar el día".

Alejandro Valverde (@alejanvalverde) se muestra muy crítico con el recorrido tras las tres primeras etapas en Países Bajos

"No puede ser este tipo de circuitos. Hemos pasado como siete veces por el mismo pueblo"



"No puede ser este tipo de circuitos. Hemos pasado como siete veces por el mismo pueblo" https://t.co/M7A44KCLsu pic.twitter.com/Z9PbN0sbgm — Teledeporte (@teledeporte) 21 de agosto de 2022

"Creo que con lo que he dicho ahora sobra", afirmó sobre la posibilidad de hacer llegar sus quejas a la organización de la carrera española. Y es que instantes antes había dicho en declaraciones a la prensa española que "parece que hemos pasado siete veces por el mismo pueblo, no puede ser. vaya circuito. No había más pueblos para pasar".