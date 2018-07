Ejemplo para los niños

Ya tenemos camiseta para el Centenario, que en realidad son dos, pero que en realidad solo se usará una, y la otra se supone que no, o como mucho para los partidos de fuera de casa, que es la dorada pero que es la que a mí me gustaría que se utilizara para los partidos, para una vez que veo oro de cerca. Bueno, que ya tenemos camiseta. Pantalones blancos. El negro lo dejamos para las medias y los detalles. Así que en realidad el look es el retro del ascenso a Primera de 1931, y también de los títulos de los años 40. A mí, todo lo que sea retro me parece bien. Y aunque me he acostumbrado al blanquinegro, mi generación vio de blanco a insignes como Fernando, Quique, Lubo y hasta Bossio y Tomás. Ya estoy ahorrando en la hucha.



Cromos

También estamos compensando la juventud de Racic y Diakhaby con veteranos de Vietnam, como Kevin Gameiro y Daniel Wass. En realidad, Gameiro es un cambio de cromos con Vietto, que ya hemos dejado ver que no nos interesaba. Tanteé en la grada muchas reticencias con el argentino, en su corta estancia en València. Siempre me sentí su único defensor, en mi grupo de amigos. Es un jugador barato, con movilidad entre líneas, y aunque no estaba fino de cara a gol, se le intuía que tenía recursos. Pero no ha calado. Sin embargo, yo entiendo que Marcelino apostara por él, y desde el punto de vista financiero su bajo precio habría permitido ganar dinero, a medio plazo. En fin, no será de la plantilla.



Mapa de ruta

Más complicado será lo de Zaza, aunque novias no le faltarán. De momento, él ha pasado las pruebas médicas, a la espera de que se produzca milagro en Milán, que supongo que dependerá de la resolución en Laussane del recurso del club a la prohibición de jugar en Europa la próxima temporada, por no cumpir con el Fair Play financiero. Pero si algo se ha encasquillado ha sido lo del jugador de la cantera, Villar. Alemany dio una conferencia y, al ser preguntado, respondió poniendo los puntos sobre las íes. Independientemente del fondo del asunto y de quién pueda tener razón, el director general ha demostrado que el club tiene un mapa de ruta, una forma de hacer las cosas, sobre todo con las perlas de la cantera, y de cara al resto de la escuela.



Triste

Mientras tanto, en el Mundial, las grandes estrellas mediáticas sobre las que prensa, industria y tertulianos ponen todo su énfasis se han largado por la puerta trasera. Especial incidencia tienen los casos de Ronaldo, Messi y Neymar, que parece que está triste. Que dice que es difícil encontrar las ganas de volver a jugar al fútbol. Del carnaval, en cambio, no se ha pronunciado. La jugadora del VCF Femenino, Anair Lomba, comparó su nivel de ilusión con el de Asenjo, tras su cuarta lesión de ligamentos. Nuestro querido Guardado, de México, también se refirió a él a la hora de rodar por el suelo y hacer cuento con las faltas. Cuando no son sólo los aficionados, sino los mismos profesionales los que destacan su nivel de ejemplaridad, es que agua lleva el río.



Ídolos

El ídolo de los niños es el perfecto ejemplo para demostrarles que, si no estudias durante el año, acabas suspendiendo el examen final. Es como si mandas a estudiar a tu hijo a la Sorbona de París, se pasa el año a ritmo de samba, se lesiona, se lo toma con calma chicha, llega a Rusia convencido de que va a sacar matrícula de honor, y le hacen un Manneken Pis. La Bélgica de los Hazard le pasó por encima, y si mis previsiones futurológicas no fallan, acabará frustrándose su fichaje en el Madrid en pro de Eden Hazard, quien ha demostrado ser el verdadero MVP del Mundial. Le falta un partido más para ser chica de portada este verano. ¿Facilitará ello el fichaje de su hermano Thorgan por el Valencia? Su padre es su agente, así que está claro que la familia es importante. Pero si pide el Gladbach 35 kilos, apaga y vámonos.



England

Los que van viento en popa son los ingleses. Southgate lleva el timón como lo hacía el General Wellington, con estrategia de Risk en las jugadas a balón parado. El bloque es una masa compacta en la que lo de menos son los nombres, algunos de los cuales no conocíamos bien ni los aficionados a la Premier. Su objetivo es hacer historia. Estuvieron a punto de no ir a Rusia, tras las tensas relaciones derivadas del envenenamiento en suelo británico de un ex agente ruso, y la crisis de los diplomáticos. Ya fueron líderes de la protesta contra el otorgamiento de este Mundial a los rusos, cuando ellos eran los candidatos más sólidos, y denunciaron sus sospechas en el proceso. No hay representación institucional inglesa en Rusia. El nivel de agravio es parecido al que la Argentina de Maradona tenía en el 86 contra los propios ingleses, con las Malvinas de fondo. Y cuando el agravio es por motivos políticos o históricos, el deporte es la mayor venganza. Inglaterra ganará el Mundial.