La paraula es intensitat

Després del parèntesi lliguer a causa de les seleccions, tornem a la competició domèstica, que és on ens hem de guanyar la pataqueta i acomplir l'objectiu d'estar en Champions la propera temporada. Respecte a la selecció, destacarem les actuacions dels nostres representants Rodrigo Moreno i Gayà perquè demostraren un bon nivell i, de segur, han tornat amb la moral pels núvols i plens de confiança per afrontar l'encontre davant el Betis. Esperem que el fet de tindre jugadors internacionals -enguany el València CF en té un cabàs- repercutisca positivament en l'equip i augmente la competitivitat, però sobretot, que no vinguen lesionats, perquè en eixe cas, patirem la cara B d'eixos enfrontaments.

Bé, ja ha arribat el moment que estàvem esperant, hui toca el Betis i en casa. És l'hora de purgar els pecats dels tres primers 'partits' i començar a oferir allò que més ens ha faltat, INTENSITAT. Les coses eixiran millor o pitjor però la intensitat i anar al 200 per cent ha d'estar per damunt de tot. Tu corre més que el rival que la qualitat dels jugadors, que és molta, segur que acaba imposant-se. El que més em preocupa del València CF de Marcelino és que ens costa moltíssim anar a remolc al marcador. No està acostumat a remar contra direcció i quan venen tortes, l'equip entra en una dinàmica d'ansietat prou perillosa. Però, ahí està el factor Mestalla, que és qui ha de donar ales, com va passar el dia de l'Atlético de Madrid, quan en la segona part ens menjàrem el rival i pareixia que el València CF jugava amb 12. El 'partit' no serà fàcil, i és que enguany sembla que cada punt caldrà suar-lo de valent perquè tots els rivals ens tenen presa la mesura i saben com fer-nos mal. Per tant, Marcelino haurà de buscar el desequilibri en atac i això, hui per hui, ho tenen pocs jugadors en el planter, estic pensant en Ferran Torres i, com no? Guedes. No sé si, finalment, el portugués serà de la partida o no, però encara que estiga físicament al 60%, jo li donaria minuts, perquè no comptar amb ell seria com llevar-li munició a l'equip i donar massa facilitats al Betis.



El 'moniato'

Menció d'honor té també el debut en Champions League del proper dimecres davant la Juve de Turin. Espere que eixe debut no ens descentre hui de posar-ho tot front al Betis, però el cartell és immillorable. Bon 'partit' per a començar la competició i per a tapar-li la boca al president del Sevilla, que diu que el València CF no farà res en la Champions, menut 'moniato' És cert que aquesta competició desgasta molt els equips i té el perill de marejar-nos com una perdiu, però el València CF ja sap que és això perquè ja ho hem patit en altres moments, d'ací l'esforç per confeccionar un bon equip amb un fons d'armari suficient perquè no torne a passar. A pel Betis, amunt!



