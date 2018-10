El nuevo sistema, un acierto

El Levante UD necesitaba no tanto los tres puntos como un partido tan redondo como el que le salió en el Ciutat. Después del gol, desde el minuto 5 al 80 en el que el Alavés se lanzó a tumba abierta, el equipo de Paco López fue tremendamente superior en todas las facetas del juego. La sensación es que si hubiese sido un choque de Copa en el que hubiese necesitado más goles, los habría conseguido sin problemas. El cambio de dibujo fue un acierto tremendo, ya que con los tres centrales se consiguió apuntalar el sistema defensivo y evitar los reiterativos errores en la medular. Prácticamente todo lo ocurrido contra el Alavés fue positivo. Y es que muchos de los futbolistas cuestionados en las últimas jornadas se reivindicaron para demostrar que tienen mucho nivel y capacidad para hacerle daño siempre a los rivales.



Campaña, respaldado

Mención especial merece el partido de Toño, no ya sólo por el gol, sino por su salida de balón y cambios de ritmo. Otro jugador que demostró, efectivamente, que tiene muy buen nivel en Primera División. Lo mismo que Campaña, que independientemente de la buena actuación de Prcic es alguien que necesita a su lado a un centrocampista más defensivo que le dé mayor libertad en ataque. Con los tres centrales estuvo mucho más respaldado y eso se tradujo en que su rendimiento mejoró ostensiblemente. No se trata de hacer de menos a nadie ni de recordar que no está Lerma, pero es evidente que tanto Vukcevic como el propio Prcic son buenos jugadores pese a que de un corte distinto.



Buen delantero

El que le viene como un guante a Paco López para el fútbol y el sistema que propone es Boateng, probablemente un delantero que está en este momento un punto por encima del resto de los atacantes a la hora de adaptarse a lo que quiere el técnico de sus puntas. El ghanés es un ariete que facilita enormemente las cosas para los jugadores de segunda línea, tiene llegada, trabaja y técnicamente hace las cosas bien y sencillas. Su titularidad en punta fue otro de los aciertos del míster y bien que lo agradecieron Campaña, Rochina y Morales, que mejoraron mucho con él por delante. Teniendo a cuatro delanteros en plantilla, y pese a la inversión realizada, el entrenador demostró su personalidad alineando de inicio a uno solamente porque era lo que al equipo le viene mejor ahora mismo.



Batalla táctica

Otra de las revoluciones del once fue la presencia de Jason como carrilero, aunque lo cierto es que en la primera parte el juego ofensivo fue por la banda izquierda y el 0-1 llegó de un centro por la derecha. Aun así lo cierto es que el cambio de sistema a Abelardo le pilló completamente desprevenido, ya que probablemente de haberlo sabido habría tratado de sacarle al flanco derecho más partido del que le terminó obteniendo. A nivel táctico fue otro punto más a favor de Paco.



Sin contemplaciones

Aunque las estadísticas ofensivas estuvieron igualadas, lo cierto es que hay una muy llamativa y es la de las tarjetas: 7 para el Levante y una para el Alavés. El equipo, más equilibrado, siempre se replegó rápido cuando no podía recuperar la pelota y se andó con pocas contemplaciones después de lo ocurrido en las últimas jornadas. Al final, con siete cambios en la alineación se demostró que en la plantilla hay opciones y equilibrio y que el entrenador ha sabido solucionar el problema defensivo de segunda línea.



