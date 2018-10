Crítica pero constructiva

Los aficionados al fútbol en general tenemos el defecto de pasar del frío al calor muy rápidamente. Y los del Levante UD, entre los cuales lógicamente me incluyo, no somos una excepción. Me explico. En las últimas semanas hay varios temas que han causado cierta controversia, como la futura convocatoria de elecciones y la titularidad de Vukcevic con su selección. Pues bien, he tenido que leer auténticas barbaridades sobre ambos asuntos, seguramente porque a cualquier persona le resulta sencillo exponer sus pensamientos en redes sociales y a otras muchas darles un 'Me gusta'.



Haga lo que haga, mal

Me enfurece ver cómo hay quien que está esperando que aparezca cualquier noticia relacionada con Quico Catalán para darle estopa. Si convoca elecciones, mal; si no lo hace, peor; y si se apuntase a una carrera popular, pues seguramente dirían que fatal. Soy de la opinión que para crecer y mejorar por supuesto que hay que hacer crítica, porque está claro que no todo es bueno, pero esa crítica debe ser constructiva.



La balanza, de su lado

Es verdad que la gestión del actual Consejo ha tenido lagunas. Por ejemplo, Quico y todos lo sabemos, la famosa 'no venta' al grupo empresarial de Sarver. Pero igual que se destacan los errores, hemos de ser coherentes y sinceros en el análisis global. Si hacemos una valoración del mandado, la balanza cae claramente de su lado.



Defensa en LaLiga

Puesto a pedir, pediría luz y taquígrafos en ciertos asuntos. Más si cabe, que velara un poco mas en LaLiga por lo mas grande que tiene este y cualquier club, su afición. Eso no quita para que Quico Catalán sea ahora mismo el mejor presidente que podemos tener.



Algo no me cuadra

Por quien no pondría la mano en el fuego es por Vukcevic. A mí no me convencen para nada sus justificaciones, y diría que al club tampoco. Me parece que hay algo que no nos cuentan porque se trata de una situación muy pero que muy extraña. No me creo la mayor, que es que en Montenegro le obligaran a jugar, porque no veo a su seleccionador poniéndole una pistola en la cabeza para que salga al campo. Si los informes de tu club dicen que estás lesionado para tres semanas, pues estás lesionado. Y si eres un profesional, te debes a tu club y no juegas. Punto.



