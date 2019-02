Pujarem algun dia al tren de la lliga?

Va passant el tren de la lliga i encara no hem aconseguit pujar, això que va xino-xano, poc a poc... 'Despacito, sembla que esperant que el Valencia CD es faça l'ànim, perquè amb la temporada que estem sofrint, resulta increïble que estiguem a tan sols 5 punts de la Champions League i mantenint encara la possibilitat de classificar-nos en quarta posició. Però no acabem de rematar la jugada, mai millor dit, i ens quedem a les portes de pegar el pas definitiu. Els dos últims empats en casa davant la Real Sociedad i l'Espanyol, suposen una frenada molt important en eixa aspiració de situar-se definitivament en posicions Champions, perquè els 4 punts que deixem escapar ens hagueren posat, ara mateix, a un punt del Sevilla. Poques coses a retraure-li a l'equip, que va jugar per a guanyar, sobretot l'últim 'partit' davant l'Espanyol, on es generaren ocasions de gol suficients com per a guanyar l'encontre, però una vegada més, ens topem amb la bestia negra de la temporada actual; la falta de gol. Està clar que els primers responsables de no materialitzar les ocasions de gol són els jugadors, ací Marcelino té poc a fer, però on si pot influir l'entrenador del Valencia CF és en la modificació de la dinàmica del joc si veu que no li està donant el resultat desitjat, tal com va fer el dia de l'eliminatòria en Copa davant el Getafe. És cridaner com eixa nit, quan l'equip necessitava desesperadament una reacció, utilitza a Kang in Lee, precisament per a modificar la dinàmica del joc i buscar alternatives diferents. Ja sabeu com va acabar l'encontre, amb un clar protagonisme del jove de la pedrera. La pregunta que es fa l'aficionat és: Marcelino, per què no utilitzes a Kang in Li quan l'encontre necessita un sacsó, si saps que el xiquet et pot aportar eixes coses diferents que els altres no tenen? Si el passat diumenge poses al xiquet, en lloc de Santi Mina (per exemple) l'afició ho haguera entés perfectament, encara que el resultat fora el mateix. Continue pensant que Marcelino és bon entrenador, però molt cabut.

El dijous passat tocava enfrontament davant el Celtic de Glasgow en l'Europa League. Fou un encontre un tant descafeïnat pel bon resultat de l'anada, però 'partit' atractiu per vore les prestacions de l'Eurovalència de cara a reafirmar-se en Europa i presentar la seua candidatura. El València no va fer un bon 'partit' però rascà una victòria, que bona falta feia. Per contra, ull a la llista de lesionats que presenta l'equip: Rodrigo, Gabriel Pulista, Garay, a més a més dels jugadors tocats com Gayà, Coquelin, Neto i els que encara no estan al 100%, com Guedes o Kondogbia. Ara que arriba l'hora de la veritat, necessitem tots els jugadors a ple rendiment, sobretot els bons, si no, ens tocarà patir per a sobreviure en les tres competicions.

Finalment, ara tot es centra en Leganés, on ens espera, altra vegada, el tren de la lliga, sí, eixe que encara va poc a poc i encara no sabem quan de temps esperarà. A mesura que passen les jornades cobra major importància sumar-ne de tres en tres. Demà tenim l'enèsima oportunitat d'aconseguir-ho. A vore si sona la flauta. Amunt!

