Premio a los servicios de Pedro López

Salvados. Otro resultado distinto a la victoria habría dejado al Levante UD en un empate triple a puntos que lo habría convertido en candidato al descenso en la última jornada. Sin embargo, si algo ha demostrado el equipo en el tramo definitivo de la temporada es que, especialmente a raíz de la goleada al Betis después de haber dormido una noche siendo antepenúltimo, cuando ha tenido que ganar lo ha hecho. El de Montilivi era un partido, más que para tácticas y estrategias, para salir con alma y fe a darlo todo. Y analizando detenidamente lo ocurrido, es cierto que el Girona tuvo al principio las oportunidades y salió más metido, pero fue un arranque en tromba ante el que el Levante supo aguantar, jugar con sus armas y después tener el punto de suerte necesario, que también hay que buscarlo, para empatar al minuto y medio de que Stuani marcara el 1-0. Si la reacción en ese tramo no hubiese sido tan rápida, más allá de que Del Cerro acertó de pleno visionando la jugada del no penalti de Coke, posiblemente estaríamos hablando de otro desenlace para los intereses azulgranas.



Definición en el área

Mientras que en la primera parte el Girona tuvo hasta tres oportunidades claras, bien resueltas por Aitor en la portería, el partido se equilibró mucho en la segunda y el Levante recuperó con el paso de los minutos el empuje. Y eso pese a los condicionantes de las lesiones que se le fueron acumulando, un handicap que refleja lo que ha sido la temporada. Con la permanencia en el bolsillo, hay que quitarse el sombrero con los jugadores, que supieron dar la cara en un campo que estaba a tope y en el que el rival se jugaba la vida. El equipo aguantó bien el chaparrón y a diferencia de otras jornadas, en ataque aprovechó mejor sus ocasiones. Esto es fútbol y la definición en las áreas fue clave. La que faltó en partidos en el Ciutat en los que se escaparon puntos sobró esta vez en Montilivi para sacar petróleo de las llegadas claras. Y en este sentido, una vez más Morales acudió al rescate. Lo suyo, a fuerza de quedarnos sin adjetivos, es de tener una varita mágica. Sin ser su fuerte, ya hasta es capaz de marcar de cabeza yendo en carrera y en un momento clave.



Los planes de Paco

El cambio de dibujo con el 4-3-3 ha sido uno de los temas más comentados durante el final de temporada en el entorno levantinista. Muchos aficionados han criticado a Paco López por mantener el anterior sistema sin reparar en que es él quien está todos los días con los jugadores y el que mejor sabe qué conviene en cada fase de la temporada. Que la nueva disposición sobre el campo le ha sentado bien al equipo es incuestionable con los resultados en la mano. Pero hay que analizar en frío todas sus consecuencias. En Girona fue la primera vez que Vukcevic terminó jugando un partido completo. El montenegrino cumplió en su faceta de mediocentro y hay que reconocer que se ha ido acoplando a lo que quiere el entrenador y dando con la tecla del que tiene que ser su rol en el campo. No obsatnte, eso no tiene porqué camuflar que por su características, y es algo que se nota bastante, no se ajusta a las características del juego. Es lo mismo que le ocurría a Campaña cuando era él quien ocupaba esa demarcación, ya que tratándose de un 8 y no de un 6 sus problemas de acoplamiento se hacían evidentes.



Premio para 'Pedrolo'

Para terminar, y pese a que habrá tiempo para analizar con calma el cómputo general de la temporada, quiero hacer una mención especial en este artículo al papel protagonista que tuvo Pedro López. Después de tirarse todo la temporada sin jugar, el partido que hizo en Girona dice mucho de su profesionalidad. El técnico confió en él en un momento crítico y su respuesta además fue dar la cara y una importantísima asistencia de gol. Premio merecido para el capitán del equipo después de muchas temporadas de servicio granota. ¡Enhorabuena!