Ara és l'hora i el moment. El Valencia CF porta una temporada que, en la lliga, ens ha fet patir de valent. Tot l'any a 'remolque', lluny dels llocs Champions League i amb un joc prou mediocre, i ara, en l'últim 'partit' de lliga, depén de si mateix per a aconseguir la desitjada quarta plaça. Veure per a creure. Hui, en Pucela, es presenta una oportunitat d'or, millor dit, l'única oportunitat que te el Valencia CF de classificar-se per a la Champions l'any que ve, i arriba en el moment de la veritat, en un 'tot o res', 'ser o no ser'. Per tant, la transcendència d'eixe encontre li dóna el caràcter de FINAL. El futbol és imprevisible i pot passar qualsevol cosa, però guanyar-li al Valladolid suposaria un pas de gegant per a una entitat que necessita, com respirar, eixa classificació. En primer lloc per l'aspecte econòmic, ja que, jugar la Champions garanteix una 'porronà' de milions d'euros que et permetria retallar deute en els bancs, invertir en bons jugadors i, perquè no? Agilitzar la construcció del nou Mestalla.

En segon lloc, per l'aspecte esportiu, jugar la Champions significa estar en l'elit del futbol europeu, amb el prestigi que això suposa, i obri la porta a determinats futbolistes de qualitat, que si no estàs en la màxima competició europea, no voldran vindre. Si atenem a pressupost i als rivals, el Valencia CF te l'obligació d'acabar quart en lliga i no hauríem d'haver patit tant per aconseguir-ho, però les circumstàncies i tant d'empat, ens han dut fins ací, per a bé o per a mal, i vist com ha anat la temporada, tots i totes haguérem signat estar on estem, en l'últim 'partit' de lliga.

El joc de l'equip no convida massa a l'optimisme, per a mostra l'encontre del passat diumenge davant l'Alavés. Però, els jugadors demostraren que són capaços de remuntar un marcador advers, amb tota la pressió que tenien damunt. Aparegueren en el moment adequat per a doblegar a l'equip basc. Això sí ha suposat un punt d'inflexió i ens ve de perles per a afrontar el 'partit' de Valladolid, que s'ha de guanyar sí o sí. És cert que el Valladolid està salvat i això ens pot afavorir, però m'agraden les declaracions de Marcelino, quan diu que eixe fet també pot suposar que l'equip de Pucela isca més solt a jugar i alliberat de pressió. Per tant, encertat el discurs de precaució i no refiar-se del rival, que jugant a casa voldrà rematar la temporada amb una victòria.

Si comparem la trajectòria lliguera del Valencia CF amb una carrera ciclista, diríem que l'equip de Marcelino ha estat a meitat del pilot durant tota la carrera i ara que arriba la recta final, ha anat remuntant per col·locar-se en disposició de guanyar l'esprint. Un esprint que segur necessitarà la 'fotofinish' per a determinar el guanyador, perquè tant el Getafe com el Sevilla lluitaran fins el final. Situació límit, però, si guanyem, ens sabrà a glòria beneïda. Amunt!