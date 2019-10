Anil, tenim dret a opinar

El paró lliguer, per culpa de les seleccions, li va a vindre de perles al Valencia CF, que necessita respirar una miqueta després d'unes setmanes carregades de 'partits' molt exigents. Podríem dir que l'equip ha eixit prou airós, malgrat la situació tan convulsa que es viu en el club. Estar amb 12 punts en lliga i tindre 3 punts en la Champions en 2 encontres disputats, dona certa tranquil·litat. Altra cosa és el joc de l'equip que no acaba de quallar i que, en certs moments transmet preocupació per les empanades mentals i físiques dels jugadors. Sincerament, crec que tenim un planter prou aseat al qual es pot treure major rendiment, sempre que siga capaç d'abstraure's de les qüestions extraesportives. Per a què l'equip millore les seues prestacions serà fonamental recuperar als lesionats: Kondogbia, Piccini, Gameiro, Gayà i sobretot Carlos Soler. Quina falta fa Soler en l'equip! També cal recuperar per a la causa Gonçalo Guedes, perquè el xic no està totalment fi com deuria. És l'hora de l'entrenador. Celades ha de gestionar el planter i fer un equip més sòlid i competitiu, i al mateix temps, tractar d'aïllar els jugadors del mal rotllo que existeix entre la propietat i l'afició: eixe és el repte.

Quant a la situació tan esperpèntica que es viu en el club donaré la meua opinió; Senyor Anil Murphy, però quines ganes de ficar-se en el tarquim! Quina acció més desafortunada eixa de manar callar l'afició, vosté no te ni idea del significat de presidir un club com el València CF! Per ací han passat molts presidents que han aguantat el que no està escrit i mai han estat irrespectuosos amb l'afició, vosté de què va? Diuen que qui paga mana, i és cert que qui mana hui en el València FC és Peter Lim, però també hi ha 40.000 espectadors que han pagat un abonament i també tenen dret a expressar la seua opinió, encara que a vosté no li agrade.

I si no pot aguantar la pressió, no passa res, es queda a casa i s'ha acabat el cafetí. Ignorar l'afició quan es manifesta en Mestalla -que és sa casa-, és una temeritat i si, damunt, la recrimina fent-la callar, és un suïcidi. El pitjor de tot és que tot açò acaba convertint-se en un núvol irrespirable que baixa al terreny de joc i contagia als jugadors, que tampoc ho viuen bé. Sincerament, a mi me la bufa qui siga el propietari del club sempre que mostre serietat, respecte a l'afició i tinga la intenció de fer un bon equip. Fa poc teníem a Soler, Soriano , Salvo... Hui està Peter Lim, Anil Murphy, Kim Koh demà estarà a saber. Al final, allò que realment importa en un equip de futbol és la seua afició, i últimament, l'afició no està gens contenta, així és que prenguen nota i a vore què fan en el futur. Amunt!