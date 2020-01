Carlos Soler si que em representa

L'empat in extremis del València CF salva els mobles però ens deixa gelats... Guanyar al Valladolid era una obligació per a un València que aspira a jugar la propera edició de la Champions League. Si no sumem de 3 en 3 els punts, serà molt difícil aconseguir els objectius. El València CF no ha fet un bon partit, en cap moment s'ha adaptat a l'exigència de l'encontre i mai ha estat a gust al camp. És cert que els vent ens ha passat factura, però això no és excusa, em quede amb l'arreó final de l'equip que ha servit per a pescar un punt.

No va poder ser. El Real Madrid s'escapà viu de Mestalla. Maleït córner, ja amb el temps consumit, quan tot va eixir del revés i al final, un empat injust i cruel que sap a derrota. Gran partit del València CF que no va rematar la feina amb un segon gol que haguera matat l'encontre però, com sempre passa, qui perdona ho paga, i el València CF va perdonar en un parell d'ocasions claríssimes. Anem pel bon camí, amb uns jugadors entregats i que ofereixen bon futbol, però ens falta una miqueta més d'ofici a l'hora de gestionar un resultat favorable. És allò de «ací ja no es juga més a futbol», tanque la porta i m'emporte els tres punts. Recordant altres èpoques, amb un València CF més sòlid i rocós, el gol de Soler haguera sigut suficient per a sentenciar l'encontre i seria impensable que l'equip contrari et fera una contra en l'últim minut de joc. En fi, passen els dies i continue més cabrejat que una mona, no aconseguisc traure'm del cap el gol de Benzema, però l'equip és jove i progressa adequadament i si són intel·ligents (que ho són) aprendran de la cornada rebuda i seguiran acumulant experiència. Si aprenen a solidificar-se crec que tenim planter per a estar ahí dalt unes quantes temporades.



Carlos Soler

Els valencianistes estem d'enhorabona. La renovació de Carlos Soler és una notícia molt bona perquè dona peu a pensar que els jugadors volen formar part del projecte valencianista i no corren en estampida a buscar altres equips que els ofereixen més diners i millors condicions. És molt significatiu que un jugador fet en casa estiga reconegut i s'aposte per ell, perquè obri la porta a què altres jugadors, com Ferran Torres, seguisca el mateix camí. Valencianitzar l'equip és molt important, perquè no has d'explicar-los el que significa el VCF, ho porten en la sang i a l'hora de competir sempre ho donaran tot. Gràcies Carlos per voler seguir en el València CF, per altra banda, on estaràs millor que ací?



Lo de Cancelo

Reconec que quan vaig llegir la notícia de la possible incorporació del lateral portugués em vaig ficar "burraco". No li peguem més voltes, un lateral dret de les característiques de Cancelo milloraria molt les prestacions de l'equip. Ara queda que es puga confirmar, però, de moment, l'interés del València CF per un jugador com Cancelo demostra ambició i ganes de millorar. Salut, Bon Nadal i sempre amunt!