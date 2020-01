Hay que abastecer a Maxi de balones por arriba

El Valencia CF salió a respetar a su rival a pesar de ser de inferior categoría, y eso es de agradecer. Celades jugó con Kang In por detrás del delantero, Maxi con un sistema de 4-2-3-1. El Valencia CF empieza el partido como protagonista, circulando bien el balón en e l centro del campo con Parejo y Soler como doble pivote. Es una pareja inédita, más ofensiva que de costumbre, y esto obligaba al equipo a tener cuidado con las transiciones defensivas. El gol del Valencia CF es muy bueno, una jugada muy bien construida. A Maxi Gómez hay que abastecerlo de balones por arriba porque tiene un remate de cabeza muy poderoso,como pocos en la Liga española. Muy buena jugada con descargue de Maxi para Ferran y un gran centro del canterano.

Me gustó el partido de Kang In. Jugó por detrás de Maxi, esa es su posición, cuanto más cerca del área mejor. En el 4-2-3-1 el media punta tiene que moverse por detrás de lo pivotes y tirar más desmarques entre el central y el lateral del rival, porque eso le abre el camino al delantero, si Kang in retrocede mucho a la posición de Soler y Parejo y el fútbol se hace más de un 4-5-1. Kang in tiene que estar más cerca de Maxi y tirar los desmarques para arrastrar la marca y dejar los callejones interiores para la sorpresa de los que llegan de segunda línea.

En la segunda parte Logroñés sale más intenso y el Valencia sigue con la intensidad de los minutos finales del primer tiempo. Celades pudo meter antes un futbolista de corte defensivo en el centro del campo, pero finalmente el cambio en el minuto 62. Cuando entró Coquelin el Logroñés empezaba a estar más intenso y a ganaba rechaces en los balones divididos, al tiempo que el Valencia se hacía más largo. El cambio fue acertado y al poco el Valencia volvió a ser el dueño. Coquelin le dio balance posicional en el pivote defensivo y permitió que liberó a Soler y Parejo que terminó por adueñarse de la pelota y la distribuyó con criterio. En lineas general el partido del Valencia CF fue bueno, no es tan fácil medirse a un Segunda B y superarlos con facilidad.