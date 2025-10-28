Resultados y clasificación de Euroliga

|28.10.2025 - 29.10.2025
|28/10
|Estrella Roja
|79 - 65
|Asvel Villeurbanne
|Finalizado
|28/10
|Zalgiris Kaunas
|86 - 65
|Virtus Segafredo Bologna
|Finalizado
|28/10
|FC Bayern Munich
|90 - 84
|Real Madrid
|Finalizado
|28/10
|Panathinaikos
|99 - 85
|Maccabi Fox Tel Aviv
|Finalizado
|28/10
|FC Barcelona
|74 - 72
|Olimpia Milan
|Finalizado
|28/10
|Baskonia
|92 - 85
|Dubai Basketball
|Finalizado
|28/10
|París Basketball
|80 - 90
|Anadolu Efes Istanbul
|Finalizado
|28/10
|Valencia Basket
|94 - 79
|Fenerbahce Istanbul
|Finalizado
|29/10
|Hapoel Tel Aviv Subaru
|-
|Partizan NIS Belgrado
|19:00
|29/10
|Olympiacos Piraeus
|-
|AS Monaco
|20:15
|EQUIPO
|PJ
|PG
|PP
|PF
|PC
|(Dif)
|1
|Hapoel Tel Aviv Subaru
|6
|5
|1
|554
|529
|25
|2
|Zalgiris Kaunas
|7
|5
|2
|602
|550
|52
|3
|Estrella Roja
|7
|5
|2
|603
|561
|42
|4
|Panathinaikos
|7
|5
|2
|629
|609
|20
|5
|Olympiacos Piraeus
|6
|4
|2
|534
|499
|35
|6
|París Basketball
|7
|4
|3
|642
|618
|24
|7
|Valencia Basket
|7
|4
|3
|659
|648
|11
|8
|FC Barcelona
|7
|4
|3
|615
|615
|0
|9
|Virtus Segafredo Bologna
|7
|4
|3
|571
|578
|-7
|10
|AS Monaco
|6
|3
|3
|509
|495
|14
|11
|Partizan NIS Belgrado
|6
|3
|3
|509
|527
|-18
|12
|Real Madrid
|7
|3
|4
|585
|581
|4
|13
|Fenerbahce Istanbul
|7
|3
|4
|573
|576
|-3
|14
|Dubai Basketball
|7
|3
|4
|577
|589
|-12
|15
|Anadolu Efes Istanbul
|7
|3
|4
|575
|590
|-15
|16
|FC Bayern Munich
|7
|3
|4
|544
|594
|-50
|17
|Olimpia Milan
|7
|2
|5
|563
|563
|0
|18
|Asvel Villeurbanne
|7
|2
|5
|569
|599
|-30
|19
|Maccabi Fox Tel Aviv
|7
|2
|5
|617
|653
|-36
|20
|Baskonia
|7
|1
|6
|605
|661
|-56