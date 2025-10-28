Síguenos en redes sociales:

Superdeporte

Resultados y clasificación de Euroliga

Resultados de la jornada 7ª
28.10.2025 - 29.10.2025
28/10 Estrella Roja Estrella Roja 79 - 65 Asvel Villeurbanne Asvel Villeurbanne Finalizado
28/10 Zalgiris Kaunas Zalgiris Kaunas 86 - 65 Virtus Segafredo Bologna Virtus Segafredo Bologna Finalizado
28/10 FC Bayern Munich FC Bayern Munich 90 - 84 Real Madrid Real Madrid Finalizado
28/10 Panathinaikos Panathinaikos 99 - 85 Maccabi Fox Tel Aviv Maccabi Fox Tel Aviv Finalizado
28/10 FC Barcelona FC Barcelona 74 - 72 Olimpia Milan Olimpia Milan Finalizado
28/10 Baskonia Baskonia 92 - 85 Dubai Basketball Dubai Basketball Finalizado
28/10 París Basketball París Basketball 80 - 90 Anadolu Efes Istanbul Anadolu Efes Istanbul Finalizado
28/10 Valencia Basket Valencia Basket 94 - 79 Fenerbahce Istanbul Fenerbahce Istanbul Finalizado
29/10 Hapoel Tel Aviv Subaru Hapoel Tel Aviv Subaru - Partizan NIS Belgrado Partizan NIS Belgrado 19:00
29/10 Olympiacos Piraeus Olympiacos Piraeus - AS Monaco AS Monaco 20:15

Clasificación jornada 07ª Euroliga

EQUIPO PJ PG PP PF PC (Dif)
1 Hapoel Tel Aviv Subaru Hapoel Tel Aviv Subaru 6 5 1 554 529 25
2 Zalgiris Kaunas Zalgiris Kaunas 7 5 2 602 550 52
3 Estrella Roja Estrella Roja 7 5 2 603 561 42
4 Panathinaikos Panathinaikos 7 5 2 629 609 20
5 Olympiacos Piraeus Olympiacos Piraeus 6 4 2 534 499 35
6 París Basketball París Basketball 7 4 3 642 618 24
7 Valencia Basket Valencia Basket 7 4 3 659 648 11
8 FC Barcelona FC Barcelona 7 4 3 615 615 0
9 Virtus Segafredo Bologna Virtus Segafredo Bologna 7 4 3 571 578 -7
10 AS Monaco AS Monaco 6 3 3 509 495 14
11 Partizan NIS Belgrado Partizan NIS Belgrado 6 3 3 509 527 -18
12 Real Madrid Real Madrid 7 3 4 585 581 4
13 Fenerbahce Istanbul Fenerbahce Istanbul 7 3 4 573 576 -3
14 Dubai Basketball Dubai Basketball 7 3 4 577 589 -12
15 Anadolu Efes Istanbul Anadolu Efes Istanbul 7 3 4 575 590 -15
16 FC Bayern Munich FC Bayern Munich 7 3 4 544 594 -50
17 Olimpia Milan Olimpia Milan 7 2 5 563 563 0
18 Asvel Villeurbanne Asvel Villeurbanne 7 2 5 569 599 -30
19 Maccabi Fox Tel Aviv Maccabi Fox Tel Aviv 7 2 5 617 653 -36
20 Baskonia Baskonia 7 1 6 605 661 -56